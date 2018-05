Alba Fernández sube otro escalón

La piloto redondelana Alba Fernández cimenta su carrera deportiva a base de pequeños pero significativos logros. En la tercera cita del Nacional Portugués ha logrado subirse al tercer cajón del podio en el que es su mejor resultado de toda la temporada. Alba Fernández cumple su segundo año en el circuito luso, donde su pericia sobre las dos ruedas le permite competir de tú a tú con los demás pilotos. Si mantiene su progresión podría repetir en el Europeo.

Alba Fernández se ha subido al podio por vez primera esta temporada en el Nacional Portugués. Un tercer puesto que confirma su adaptación al campeonato luso y que la anima a seguir progresando ante la opción de poder repetir participación en el Europeo.

Con 12 años, la redondelana afronta su segunda temporada en el Nacional luso, donde parece que ya ha encontrado su hueco. Esta misma semana logró un meritorio tercer puesto en Lustosa (Lousada), en la tercera cita del Campeonato de Portugal. "Es un circuito muy divertido en el que ya había disputado dos carreras antes, una en la que me rompí el brazo y otra en la que quedé segunda (el año pasado)", relata la piloto.

"En los entrenamientos libres me adapte muy bien al circuito con un segundo puesto", explica. Ya en los cronometrados "hice el tercer mejor tiempo aunque en las dos últimas vueltas pinché la rueda trasera y no pude hacer los entrenamientos de salida". Ya en carrera, "hice una mala salida y me posicioné cuarta y me mantuve durante el resto de la carrera; en la segunda manga, ya hice una salida un poco mejor saliendo segunda aunque a mitad de circuito al primero se le apagó la moto y fui primera durante algunas vueltas". La prueba no estuvo exenta de emoción, y sufrió varias modificaciones en la lucha por los puestos de podio. "El que iba primero volvió a adelantarme y luego me pasó el que estaba tercero. A falta de dos vueltas también me pasó el que iba cuarto, pero poco después el segundo se cayó y pude acabar la manga tercera", relata. Al final en la general final también fue primera, firmando su mayor logro esta temporada, la última para ella en la categoría de 65 c.c.

Su podio tiene mucho más valor teniendo en cuenta que es casi autodidacta. Alba Fernández carece de entrenador, aunque está guiada por su padre Iván Fernández. "Se entrena en el circuito de Morgadanes. Va aprendiendo cosas y allí trata de ponerlas en práctica", dice su padre, que reconoce que le costó un poco la adaptación a los circuitos de Portugal.

"De lo que se trata es de que lo pase bien", subraya su progenitor. Desde muy pequeña tal era su pasión por las motos que no pudieron nada para frenar su carrera deportiva, que poco a poco se va consolidando. Gracias al apoyo de sus patrocinadores, ha conseguido ser la única española en el circuito y una de las dos chicas que compiten.

La redondelana se entrena los fines de semana, mientras que sus rivales portugueses lo hacen durante la semana (un día sí y otro no) y cuentan con un entrenador común para todos, según Iván Fernández. Alba, sin embargo, dedica buena parte de su tiempo también a sus estudios, donde alcanza una media de notable y sobresaliente.

En la prueba anterior a su podio, Alba Fernández sufrió una caída en Casais de San Quintino, donde llegó a rodar en posiciones de podio. Salió en ambulancia del circuito tras perder el conocimiento, pero afortunadamente no sufrió ninguna lesión de gravedad.

Gracias al apoyo de la Comissão Motocross FMP Portugal, "que nos está apoyando mucho", dice su padre, pudo repetir experiencia en el MXGP Academy Kids, donde recibió un curso de Jan Postema y Martin Van Genderen, una experiencia en la que ya había participado el año pasado pese a estar lesionada con una fractura en el brazo.

Ahora el sueño de Alba Fernández se consolida. Ya desde el podio puede afrontar las cuatro carreras que restan del calendario con más confianza. En las dos siguientes tendrá la oportunidad de volver a ganarse el billete para el Europeo, en el que ya estuvo en 2017.