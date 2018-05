El Acanor busca el paraíso en O Calvario

El Acanor Novás, campeón del grupo A de Primera Nacional Masculina, organizará una de las liguillas que deciden los ascensos. Regresar a Honor Plata ha sido un objetivo recurrente para la entidad tras sus experiencias en las temporadas 2003-2004 y 2011-2012. San Esteve Sesrovires, Dominicos Zaragoza y Dos Hermanas Montequinto, en este orden, serán sus rivales en O Calvario del 18 al 20 de mayo.

El club rosaleiro ya ejerció de anfitrión de un sector de ascenso a División de Honor Plata en 2013 y 2014. Experiencias de triste conclusión. Pero el mal recuerdo no ha arredrado a la directiva presidida por Andrés Senra y el equipo, comandado por Isma Martínez, secunda la apuesta. "Un poco de presión añadida sí que tiene hacerlo en casa", admite el entrenador, que matiza: "Pero con la de gente que vamos a tener aquí, con lo que van a animar y apoyar, una cosa por la otra".

El Acanor Novás ha firmado una temporada regular impecable. Solo renqueó en el comienzo, con un empate ante la SAR y una derrota en Lalín. Después, la racha ha sido inmaculada y solo el pasado sábado, en Chapela, cedieron otros dos puntos. "Estamos muy contentos con la temporada. Tenemos un modelo de juego muy asentado y un sistema defensivo muy sólido", sostiene Isma. "El partido del sábado no tuvo mucha tensión. Contaba más a nivel físico que otra cosa, pero nos fastidió bastante no sacarlo. No es grave. No nos preocupa. Influyó la resaca de haber ganado la Liga, De hecho, en todos los grupos perdieron casi todos los equipos ya clasificados para el play off".

El cuerpo técnico tiene ahora diez días para afinar la puesta a punto. La tarea está bien encaminada: "A nivel físico espero que lleguemos a tope. Como hace ya tiempo que nos habíamos clasificado, hemos tenido un margen amplio para poder jugar con las cargas. Hemos tenido un margen de seis semanas para prepararla, suficiente para llegar en pico de forma". En cuanto al parte médico, "molestias, sí; bajas, no", resume.

La previsión también alcanza al estudio de los rivales. "Ya los tenía a todos un poco ojeados. Llevo tiempo preparando más esto que a lo mejor los partidos de liga", revela el entrenador rosaleiro, que ofrece algunas pinceladas: "Sant Esteve no es el típico equipo catalán. No tiene un balonmano tan dinámico. Pero tiene veteranía, defiende fuerte y cuenta con un lateral derecho zurdo con un nivel por encima de la categoría. Dominicos quiere subir, con gente muy grande y una defensa muy rocosa. Habrá que jugar mucho hacia fuera. Montequinto es lo contrario, un equipo muy joven, que corre mucho, con una defensa 6.0. Al tercer día llegarán enteros".

Isma Martínez sustituyó a Jota en diciembre de 2016. Desde entonces solo ha sufrido cuatro derrotas. A sus 35 años afronta su primera fase de ascenso como entrenador sénior, pero no es un inexperto en este tipo de torneos: "Jugué una como jugador y llevo muchos sectores y fases finales en base. Sé cómo funciona. El primer día es muy importante y ves a los rivales en función de eso. El debut es una etapa de supervivencia. Habrá que salir fuerte, empujándolo todo".