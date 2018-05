Jacobo Montes: "No valen lamentos, hay que ir a ganar"

El entrenador del Coruxo, Jacobo Montes, reconocía a la conclusión del encuentro que "nos hemos visto un poco impotentes. Evidentemente el primer gol nos ha hecho mucho daño, ya que por aquel entonces el partido era muy equilibrado. El gol nos ha hecho mucho daño y nos hemos precipitado. El plan del partido era hacer ventajas por fuera y dejamos de hacerlo, no robaban, podían correr, tuvieron la opción de Dioni para hacer el 0-2. Corregimos un poco en la segunda parte, bien durante los diez primeros minutos, pero a partir de ese momento nos diluimos porque nos veíamos impotentes, porque cada vez que teníamos ventaja, que podíamos dar dos o tres pases, nos cortaban en falta, se volvían a posicionar, nos ganaban muchos duelos individuales, fue complicado. Hemos jugado ante un equipo de nivel; no hemos podido, hay que levantarse, hay que ganar en San Sebastián de los Reyes y esperar resultados".

Montes afirmaba que durante la semana toca "hacer mucho trabajo psicológico. El vestuario está roto y tenemos cinco días por delante para levantarnos, porque lo que no nos podemos permitir es no hacer nuestro trabajo en San Sebastián de los Reyes y que después los resultados nos acompañen. No valen lamentaciones, hay que ir a ganar, solo vale ganar y esperar, pero hay que ganar y ese es el primer condicionante que tenemos que poner. Tenemos cinco días de entrenamiento por delante para levantar el ánimo, no queda otra. Queríamos ganar para llegar a la última jornada por lo menos en puestos de play out para depender de nosotros, pero no pudo ser y hay que depender de otros".