Ernesto Valverde: "De descafeinado nada, ha habido mucha cafeína"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, vio lógico un 'Clásico' con "tensión" como lo fue el de este domingo en el Camp Nou, con mucha polémica y un empate (2-2) con el que el cuadro culé celebró su reciente título de liga sin renunciar al ataque a pesar de jugar con uno menos la segunda parte ante el Real Madrid.

"Descafeinado nada, ha tenido mucha cafeína. Ha sido muy intenso desde el primer minuto. Al final un partido de estos todos queremos ganar, sabemos de qué va", indicó tras el choque de eternos rivales que no defraudó, a pesar de que no se jugaban nada en cuanto a la clasificación.

El Barcelona se dejó dominar en el primer tiempo, pero con uno menos, mejoró en el segundo tiempo. "Hemos empezado bien, luego cada pérdida nuestra nos hacían daño. Se ha comenzado a complicar con las tarjetas y en el segundo tiempo hemos estado luchando para que no se notara la inferioridad", apuntó el preparador cacereño, antes de valorar la tarjeta roja directa que Hernández Hernández mostró a Sergi Roberto por un manotazo a Marcelo.

"Habrá que verlo por la tele. La jugada de Sergi a mí me extraña que le haya pegado en la cara. Afortunadamente no tenemos el VAR, si no seguiríamos jugando. En un partido de estos tiene que haber tensión, qué vamos a esperar", añadió, ante las muchas jugadas reclamadas sobre el césped, como un penalti de Alba a Marcelo, una falta de Suárez a Varane en la jugada del segundo gol del Barça o una dura entrada de Bale sobre Umtiti.