Cuatro candidatos para evitar el descenso a Leb Oro

A falta de tres jornadas para que termine le fase regular de la Liga Endesa, cuatro equipos, Divina Seguros Joventut, Tecnyconta Zaragoza, RETAbet Bilbao y Betis Energía Plus, lucharán por no descender, con los sevillanos con el panorama más negro y cada vez más cerca de la LEB Oro. Monbus Obradoiro, San Pablo Burgos y Delteco GBC sellaron este fin de semana la permanencia y dejaron a badaloneses (10 triunfos), zaragozanos (9), bilbaínos (8) y béticos (7) como los cuatro equipos que se jugarán la permanencia en sus tres próximos compromisos, en los que no hay enfrentamientos directos entre ellos.

La primera plaza de descenso podría resolverse este miércoles si el Betis, que hoy fue vapuleado en casa por el Kirolbet Baskonia, no gana en su visita al líder, Real Madrid, en el partido adelantado de la jornada 33. De caer el miércoles, necesitaría ganar sus dos últimos partidos, que Tecnyconta y RETAbet los perdieran todos y, además, enjugar la diferencia general de puntos con los aragoneses. Ahora, el Tecnyconta tiene -205 y el Betis -386. El conjunto sevillano tiene esta semana dos enfrentamientos como visitante ya que, además de enfrentarse al Real Madrid, el sábado se medirá al Obradoiro.