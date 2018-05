Cristiano sufre un leve esguince

Cristiano Ronaldo tuvo que abandonar el terreno de juego al lesionarse en la jugada del primer gol del Real Madrid. El artillero se llevó un involuntario pisotón de Gerard Piqué al lanzarse a rematar el centro de Benzema que precedió al empate a un gol.

Todo ha quedado en un susto, tal como aseguró Zidane su participación en la final de la Champions no corre peligro. "No está bien ahora mismo, pero creo que va a ser poco, es sólo un movimiento. Mañana vamos a ver con la resonancia, pero fijo que va a ser copo para él. No preocupa para la final, vamos a estar todos", dijo el técnico blanco.