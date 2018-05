Sin cicatrices en el accidente múltiple de Jerez

Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), que se fue por los suelos junto a su compañero de equipo Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) vio "acertada" la decisión del Panel de Comisarios de considerar el incidente un "lance de carrera", para añadir que "ahora cada piloto tiene que valorar qué ha hecho mal en esa acción".

"Es una pena que todo el mundo se quede con esta acción, porque ha sido una carrera preciosa y por mí creo he hecho un 'carrerón', sinceramente, pero valorando la acción para mí ha sido una auténtica mala suerte para los tres, justamente porque somos los tres pilotos más limpios del campeonato, tres pilotos que casi nunca estamos en este tipo de acciones y, justamente hoy, nos ha tocado a los tres terminar la carrera así", lamentó Jorge Lorenzo. "No quiero entrar a valorar de quién ha sido la culpa por los nombres de los afectados, los nombres de los que nos hemos caído; si fueran otros pilotos entraría a valorar, pero ahora no quiero discutir de quién ha sido la culpa y estas cosas", incidió el piloto de Ducati.

Al referirse al incidente en sí, narró que "Andrea me ha pasado, se ha ido largo, yo le he vuelto a pasar por el interior y, de repente, en milésimas, he visto un impacto con Dani y no he podido evitar la caída; todo ha sido como un efecto dominó".

Andrea Dovizioso dijo que la caída fue por "mala suerte. Frené al límite porque ya llevaba varias vueltas intentando pasar a Jorge y me he ido largo y he hecho que él se fuese también un poco largo, entonces Dani ha visto un hueco y ha intentado entrar demasiado rápido y, finalmente, la mala suerte es la que ha hecho que ellos chocaran y me dieran también a mí", explicó.

"Ha sido una auténtica lástima, pero por una parte estoy muy contento con las sensaciones que he tenido con la moto, de mi velocidad y de cómo hemos gestionado la carrera, ya que salir tan atrás y recuperar tantas posiciones, aquí en Jerez, teniendo casi el ritmo de Márquez, que ha ganado, es realmente una satisfacción", aseguró el piloto italiano. "Pero al final, irte a casa con cero puntos y este resultado negativo se hace muy duro porque estamos luchando contra un piloto y una moto muy fuertes y no podemos permitirnos perder veinte puntos cuando los teníamos prácticamente en el bolsillo", lamentó Dovizioso, que ahora es quinto en la clasificación provisional.

Dani Pedrosa, otro de los involucrados en el accidente, aseguró que "al final está claro que sí es un incidente, sobre todo porque pasa con pilotos que no son de ese perfil, pero pienso que Dirección de Carrera se equivoca".

Pedrosa, indignado porque el director de carrera, el neozelandés Mike Webb, no le quiso ni recibir, dijo que no entendía cómo Dirección de Carrera no lo había visto "no para que sancionaran a Jorge, sino para que explicaran a los demás que es así".

"Yo estaba en la trazada, Jorge ha sido un poco apartado por Dovizioso; los dos estaban fuera de la trazada y yo he entrado por el interior; normalmente, cuando tú te sales de la trazada y vuelves, tienes que mirar y estando yo en la trazada, tengo la preferencia ya que yo estaba al otro lado, no le podía ver a él, pero él sí me podía ver a mí", explicó Pedrosa sobre la secuencia completa del accidente.

"Eso es lo que he intentado explicar a Dirección de Carrera, que no entendía que no lo vieran, porque diciendo que es sólo un incidente de carrera los demás pilotos entienden que estas cosas pasan, pero las puedes evitar si cambias el concepto", recalcó. "Yo estaba en mi sitio y de repente he chocado con algo que no debería estar en la trazada. Me han dicho que lo reclamara", argumentó.