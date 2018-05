El Rápido se agarra al sueño del play-off de ascenso

No desiste el Rápido de Bouzas en su intento por finalizar la temporada entre los cuatro primeros de la clasificación y disputar la fase de ascenso a Segunda División en su primera temporada en la categoría de bronce del fútbol nacional. El equipo de Borja Jiménez no falló por la mañana en su visita al Talavera al que se impuso por 0-2 para igualar en la cuarta posición al Celta B a la espera de los encuentros de la tarde.



Las cuentas para el conjunto de Bouzas en las últimas dos jornadas eran claras. Solo tendría alguna opción de play-off si conseguía los seis puntos en juego. Y no falló en el primero de sus compromisos. Tras una primera parte algo anodina los de Bouzas consiguieron irse al descanso por delante gracias a un gol de Kaxea falta de tres minutos para el intermedio.





Los de Jiménez no frenaron en sus intentos y en el segundo tiempo, bien seguros atrás, jugaron con la intención de sentenciar el partido algo que llegó en el minuto 76 gracias a un gol deque les permitió gestionar sin problemas el final del partido y traerse una victoria esencial para Vigo.Tras este triunfo, el conjunto aurinegro alcanza los sesenta puntos y se sitúa en la cuarta plaza igualado con el Celta B que juega esta tarde en el campo del(que marcha tres puntos por detrás de los dos conjuntos de Vigo). Una victoria de los madrileños podría provocar un triple empate en la cuarta posición antes de enfrentarse a la última jornada en la que precisamente el Navalcarnero visita el Baltasar Pujales de Bouzas. De infarto.