Cristina Cantero: "Queremos mantener el bloque y volver a estar arriba"

A pesar de no haber logrado el ascenso a la máxima categoría, el Celta Zorka ha logrado recuperar ese sentimiento especial que, durante muchos años, vivió la ciudad de Vigo cada vez que se hablaba de las "niñas". Tres días después de haber finalizado el torneo, plantilla, cuerpo técnico y directiva se están dando cuenta de que algo ha cambiado en la ciudad. Las muestras de apoyo y cariño son constantes, y es que este grupo ha sentado las bases para que, esperemos, a corto plazo, la ciudad de Vigo vuelve a tener a su equipo en la máxima categoría.

Los cuatro días vividos en Valencia, con motivo de la celebración de la fase de ascenso a Liga Femenina, han quedado grabados a fuego en las memorias de todas las jugadoras y cuerpo técnico. "Está claro", decía la entrenadora Cantero cuando se le preguntaba al respecto. "Para mí, para ellas, para el club, al ser la primera fase de ascenso, y llevarla como la hemos llevado, a pesar de no haber tenido el premio final, el premio gordo. Pero nos hemos llevado otras cosas, como los valores del club, de cómo hemos de competir o de cómo debemos demostrarnos a los demás. Hemos descubierto nuestra seña de identidad con ese alma, esa competitividad, esa unión de la afición con el club. Las sensaciones desde dentro son que lo hemos disfrutado, que todo el mundo se ha divertido y ha sufrido a la vez. Lo tuvimos tan cerca, dos tiros solas, pero no quisieron entrar, pero el baloncesto no puede ir mucho más allá".

-Antes de la fase había dudas sobre la respuesta del equipo por su juventud. ¿Le han sorprendido?

-Me sorprendió positivamente ya el primer día. Al final preparas el partido ante un rival conocido y lo habíamos preparado bien. Salieron tan concentradas, sabiendo lo que tenían que hacer, sabiendo cuando cometen un error el porqué lo cometían que daba gusto verlas. Salimos en el primer partido súper enchufadas. Eso ya nos dio seguridad en la fase. En el segundo partido salimos igual. No fue lo mismo ante Clarinos, pero porque el partido no lo requería, aunque traté de convencerlas. Estuvimos muy metidas en los pequeños detalles.

-¿Que pensaron el día de la final, cuando salieron a la pista y vieron a seis mil personas gritando?

-Cuando llegamos estábamos tranquilas. Ya había mucha gente y mirábamos hacia un lado y otro y lo que le dije, mirar en donde están los vuestros saber en donde están y disfrutar, porque cuando comencemos a calentar seguro que eso pasa. Al final a la pista llegas una hora y pico antes y te da tiempo a situarte. No creo que nos haya influido tanto, pero fue todo un espectáculo.

-¿Qué se siente al perder una final, y que el pabellón al completo del equipo visitante te aclame?

-Es un motivo de orgullo. Además todos los mensajes recibidos, las muestras de cariño felicitándonos, por el equipo, por la imagen dada, por lo que hemos demostrado, por la juventud, por la humildad del grupo. Nos han llegado mensajes de todos los lados, jugadoras, entrenadores, de gente que no ve baloncesto. Hoy, por ayer, caminaba por el colegio y me iban felicitando. Para mí, que la gente sea capaz de ver eso te enorgullece. Cuando pierdes tienes lágrimas de tristeza, pero cuando pasa un rato te das cuenta que te has vaciado tanto que no pueden reprocharte nada, y si un pabellón entero me lo reconoce así pues es un motivo de satisfacción.

-Lo que pasa es que en España ahora todo el mundo conoce a las jugadoras del Celta Zorka .

-Es cierto, pero aquí estamos y aquí lo hemos contado. Estaremos con ellas y cuando tengan que volar volarán. Hay que sentirse orgullosas del trabajo hecho. Al final, con Raquel es un bombardeo constante preguntando por ella. Es capaz de competir como una senior. En pista se ha ganado el respeto de los demás, no por su edad, sino por lo que ha hecho. Todas por igual, Anne, Ainhoa, Patri en su aportación, Paula, que era su primera fase. Para todas era una novedad.

-Han dejado un gran sabor de boca y el listón muy alto ¿no?.

-Es así. Habrá que hacer un equipo competitivo para estar arriba. Está claro que vamos a buscar estar arriba, pero eso no quiere decir que lo consigas. Primero que el grupo humano tiene que ser bueno y después que seamos capaces de equilibrar, que funcione sino mejor que éste, por lo menos con los mismos principios. No será una tarea fácil, eso lo tengo claro, y es que además la gente ya empieza a fichar, a mover nombres. Nosotros a hacer nuestro trabajo y sabiendo que va a ser muy complicado estar arriba, sabiendo que sábado a sábado te ponen en su sitio. Sin pausa, pero sin prisa.

-¿La idea es mantener el bloque de esta temporada?

-La verdad es que nos gustaría. Anne tiene contrato, Raquel lo tiene apalabrado, pero hay que ir hablando con cada una porque efectivamente hay jugadoras a las que queremos renovar. Ahora le toca el turno a los dos Carlos para pelearse para poder hacer la plantilla.

-¿Esa tranquilidad que vivió la plantilla puede ser clave para las renovaciones?

-Yo creo que sí, que las jugadoras han estado tan felices, que es una de las cosas que han funcionado, que cuando son felices acaban jugando bien. Es un club que trata muy bien a las jugadoras, que intenta que no les falte de nada, que se sientan arropadas, que sean mejores jugadoras, pero también mejores personas. En ese aspecto ninguna puede decir que no haya sido feliz y eso ayuda a renovar.