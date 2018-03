Año femenina masculina

Veinticinco deportistas, nominados por sus respectivas federaciones, aspiran mañana miércoles a conquistar el premio al mejor sub-19 en categoría femenina y masculina, dentro de la 19ª Gala do Deporte de Vigo e a súa Comarca, que impulsan el Concello de Vigo, FARO DE VIGO y Abanca.

Este lunes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que estuvo acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández;por Pedro Costa, gerente de Faro de Vigo; y por José Luis Romero, coordinador institucional en Vigo de Abanca, recibió en su despacho de Alcaldía a los jóvenes valores del deporte del municipio y de su área de influencia, muchos de ellos acompañados por madres, padres o por representantes de sus clubes, con lo que el acto, de unos veinte minutos, se convirtió en un encuentro tan distendido como familiar.

El regidor dirigió sus palabras fundamentalmente a los deportistas, a los que recordó que el Concello apoya "el doble que hace tres años", pero también hacia familiares y clubes por el soporte que constituyen para que los jóvenes puedan llevar a cabo su pasión. Agradeciendo el apoyo de FARO DE VIGO y de Abanca, socios habituales en esta gala, Caballero reconoció ante los deportistas "el peso de vuestros familiares", al apoyar la actividad deportiva de los jóvenes cada entrenamiento o en cada fin de semana. De hecho, consideró su contribución como "clave" para la formación del joven valor y entendió que la gala también debe avanzar en el futuro a "algún cariño" hacia las familias de los deportistas.

El alcalde fue tan claro como directo con los candidatos a mejor promesa de 2017. "Sois la elite del deporte", les espetó. Pero también les explicó que si en algún momento no consiguen los resultados esperados o no ganan, "no pasa nada; habrá otra oportunidad, y otra, y otra más" que llegarán "con más entrenamiento".

El jefe del gobierno municipal confesó a las promesas, empadronados en Vigo (21 deportistas), Baiona, Gondomar, Mos y Redondela, que en el deporte para él no hay "nada tan importante como cuando en una competición os doy un trofeo a los vencedores o una medalla a quienes participan; me produce un gran orgullo". Caballero entiende que en la actualidad "vamos hacia las sociedades de ocio y el deporte es una forma maravillosa de hacer una sociedad".

Instituido en 2007, el premio a los mejores sub-19 ha logrado en los últimos años un espacio propio y para el jurado, presidido por el edil Manel Fernández, siempre resulta complicada la elección de los dos campeones por la calidad y el nivel de los candidatos.

Hasta la fecha el atletismo es la modalidad con más títulos (seis, cinco femeninos y uno masculino) y la fondista Carmela Cardama es la única que ha conquistado el trofeo dos años consecutivos (2015 y 2016). Solo otra atleta, Sandra Mosquera (2007 y 2010), y la windsurfista Lara Lagoa (2008 y 2011) se han hecho con este galardón, pero no lo lograron en años consecutivos.

Para esta edición, doce de los candidatos (seis chicos y seis chicas) han cosechado óptimos resultados a nivel internacional (Europeos o Mundiales) y ocho de los veinticinco aspirantes repiten nominación sobre el año pasado: Carmen Prelchi (balonmano), Alberto Loureiro (boxeo), Laura Lumbreras (esgrima), Rafael Álvarez (lucha), Adrián Álvarez (petanca), Marta Domínguez (squash), Iria Rodríguez (triatlón) y Andrea Verísimo (gimnasia). La triatleta Iria Rodríguez defiende el cetro de 2017 y es la única que podría igualar a Carmela Cardama con dos

Precisamente Caballero incidió ante los promesas en que son "el futuro" y que en próximas ediciones pelearán por el título absoluto de mejor deportista. Jorge Casales (motociclismo) es su mejor ejemplo: ganó como promesa en 2011 y en 2014 era declarado mejor deportista de Vigo en categoría sénior.

De hecho, Lucía Rodríguez (bádminton), Brais Méndez (fútbol) e Iván Sienes (voleibol) eran candidatos promesa un año atrás y ahora están en la lista absoluta, una idea de que este galardón supone un paso previo para aspirar posteriormente al título de mejor deportista absoluto.

Los deportistas sub-19 recibirán su diploma acreditativo en la gala. Solo al final de la misma se desvelarán los dos ganadores promesa y los dos sénior. La gala de este año se está viviendo con enorme expectación y son numerosas las personas y clubes que están retirando invitaciones para acudir a la misma. El Teatro Afundación cuenta con un aforo de un millar de espectadores.