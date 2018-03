El Rápido suma una nueva muesca

Cinco meses acumula ya el Rápido de Bouzas sin conocer la derrota, en una temporada en la que sigue escribiendo con letras de oro su centenaria historia. El partido de ayer no era fácil, ya que el San Sebastián de los Reyes necesitaba sumar para mantener sus opciones de meterse en puestos de Copa del Rey, torneo que casi tienen asegurados los aurinegros, que mantienen una importante ventaja.

El encuentro no fue bueno. Los dos equipos quisieron tener el control del balón en el centro del campo, pero había demasiadas imprecisiones y el esférico pasaba de un lado al otro sin demasiado orden y control. Todos estos desajustes provocó que no hubiera llegadas a las áreas, y durante la primera media de hora de juego los dos porteros fueron meros espectadores sin tener que atajar algún balón entre los tres palos.

De hecho, el primer lanzamiento entre los tres palos fue el Sanse pasada la media hora de juego, y con un disparo que Brais atrapó sin excesivos problemas. Como un resorte, Diez lo intentó pocos minutos después, pero su disparo salió fuera ajustado al palo.

Tal y como estaba el encuentro, lo normal sería que el encuentro finalizara sin goles, o con una mínima ventaja de un lado a otro gracias a una jugada a balón parado, ya que faltaba claridad en el juego ofensivo.

Borja Jiménez varió el dibujo táctico tras el paso por el vestuario. El técnico se dio cuenta que el equipo necesitaba más control del centro del campo, ya que ni uno ni otro equipo lograba tener el balón. Por ello colocó a Yago Pérez en el centro del campo para que fuera el eje de la creación de juego, abandonando la idea de los dos mediocentros e introduciendo a Caba en la línea medular para que ayudara en la creación. Era un sistema variable, ya que Carlitos Pereira se sumaba más al juego de ataque ayudando a Kaxe.

El cambio se notó a los pocos minutos de iniciarse el segundo periodo. Se veía cómo los vigueses querían tener el balón y, por lo tanto, organizar su juego de ataque, pero los madrileños no se quedaron atrás. No cabe duda de que los aficionados que acudieron al Baltasar Pujales lo agradecieron, ya que un partido de fútbol sin ocasiones de gol no suele gustar a nadie.

El Rápido de Bouzas estaba logrando su objetivo, ya que tener el balón le permitía llegar al área rival y generar ocasiones de peligro. No tardó Carlos Pereira en mandar el primer aviso, con un disparo lejano que salió fuera por poco. El Sanse, no obstante, no se quedaba atrás, y a media hora para la conclusión del encuentro Borja Díaz conectó un potente disparo que atajó Brais con apuros. El partido estaba en un momento clave, sobre todo cuando a menos de veinte minutos para la conclusión, el colegiado del encuentro le mostró la segunda amarilla al madrileño Nandi.

El técnico madrileño no tardó en reaccionar y metió un defensa más, formando un bloque compacto que a los boucenses le costaba superar. Pedro García tuvo una de las mejores ocasiones de la segunda parte, cuando conectó una potente volea que detuvo Diego Barrios con muchos apuros.

Los minutos pasaban sin que el marcador se moviera, y la presión del Rápido no lograba obtener resultados ya que el San Sebastián de los Reyes estaba bien asentado en defensa y no dejaba huecos para que entraran los jugadores del Rápido.

Al final, los jugadores del Rápido no pudieron certificar una nueva victoria, pero lograron un punto que les permite seguir en el cuarteto de cabeza.