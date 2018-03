Lección importante de cara al play off

El Celta Zorka se llevó ayer una dura lección de cara al próximo play off, al sufrir una derrota dolorosa en el derbi que le medía al Kemegal Cortegada. Las celestes, que comenzaron dominando el encuentro, tropezaron ante un equipo que mostró un espectacular juego coral, sobre todo, en la segunda mitad, donde le pasaron por encima a las pupilas de Cristina Cantero, sobre todo, gracias a una excelsa Sara Gómez, a la que no frenó ni la torcedura de tobillo que sufrió en el inicio del tercer cuarto. Las vilagarcianas no se jugaban nada en el envite, ya que sus posibilidades de clasificarse para el play off de ascenso son nulas, pero se tomaron muy en serio el encuentro.

El Celta Zorka entró de forma contundente en el partido, sobre todo, gracias al juego interior que desplegaban Minata Keita e Icíar Germán, a las que las pívots del Cortegada no conseguían frenar. La superioridad bajo el tablero de las visitantes les permitió adquirir ocho puntos de ventaja en el electrónico, una distancia que pronto sería neutralizada en el segundo, cuando las vilagarcianas subieron la intensidad de su defensa. Un parcial de 5-0, con triple de Sara Gómez y canasta de Amy Syll, permitiría a las locales llegar con ventaja al descanso (41-39).

Nada más iniciarse el tercer cuarto, un choque entre Gómez y Sarah Ogoke dejó a la primera tocada, pero ese contratiempo no fue un problema para las locales. Amy Syll, Cris Loureiro y Salomé García se encargaron de liderar a su equipo hasta que regresó Gómez, sin que el Celta fuese capaz de romper la dinámica del encuentro.

El último cuarto fue de claro color local, con las vilagarcianas mostrando una gran intensidad defensiva y generando tiros cómodos, mientras las viguesas caían en la precipitación a la hora de tomar decisiones. Andrea Ríos y Amy Syll dominaban en la pintura, hasta que la primera de ellas cometió su quinta falta personal. La escuadra de Cristina Cantero llegó a colocarse a tan solo cinco puntos de distancia (76-71) a falta de dos minutos para el final, pero las vilagarcianas les endosaron un parcial de 7-2 que acabó cerrando el partido y permitiendo a las locales llevarse la alegría de ganar el derbi tras los tropiezos que les impidieron pelear por los puestos de play off.