Un partido para alimentar el sueño

A nueve jornadas para la conclusión del campeonato liguero, el Rápido de Bouzas se encuentra en un momento muy importante, ya que la pelea por la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey se puede convertir en otro objetivo cumplido y las nuevas aspiraciones sean las de meterse en el play off de ascenso a Segunda División.

Lo que está claro es que la dinámica del equipo entrenado por Borja Jiménez los lleva en volandas. Y es que catorce jornadas consecutivas sin perder no son fruto de la casualidad, y lo que tantas veces repitió el técnico de unión y trabajo están dando sus frutos en una temporada que seré recordada con el paso de los años por lo que ha hecho el equipo aurinegro.

Los boucenses vuelven a jugar esta tarde, y es que la campaña que está realizando lleva a las televisiones a querer ofrecer sus partidos en directo, y la TVG lo ha elegido para ofrecerlo esta jornada como partido destacado, de ahí que se dispute esta tarde. Enfrente estará un San Sebastián de los Reyes que apura sus últimas opciones de meterse en ese quinteto de equipo que la próxima temporada disputarán la Copa del Rey.

El Sanse llega en la octava posición, a dos puntos del Talavera que es el equipo que marca el corte de la Copa, ya que los equipos filiales no pueden disputar el torneo del K.O. Además, el equipo madrileño es uno de los más efectivos lejos de su terreno de juego, pues ha logrado seis de las once victorias que tienen sumando, además, tres empates, por lo que queda claro que es un equipo tanto potente en su casa como lejos de ella. Además, el Rápido no se queda atrás en lo que a estadísticas se refiere, ya que solamente ha perdido un partido en el Baltasar Pujales, escenario del encuentro de esta tarde.

El equipo entrenado por Borja Jiménez no necesita más alicientes para motivar a los jugadores, pero no se puede ocultar que el punto logrado el pasado fin de semana en Madrid ante el Fuenlabrada tuvo un sabor especial y que sirvió para confirmar el gran momento por el que atraviesa el equipo. Tal y como está el campeonato en estos momentos, ningún jugador se quiere perder este momento que puede ser histórico para el conjunto boucense.

Los dos equipos están separados por diez puntos en la clasificación, pero esta circunstancia no quiere decir nada. La clave del encuentro está en que los jugadores entrenados por Borja Jiménez mantengan la concentración defensiva que tan buen resultado le ha dado en los partidos disputados hasta la fecha. Si los madrileños apuestan por un fútbol ofensivo para lograr la victoria, dejarán huecos que los aurinegros podrían aprovechar jugando a la contra con la velocidad que le suelen imponer a su juego de ataque.

Pero los boucenses no deben estar pendientes solamente de los equipos que viene por detrás en la clasificación, ya que tampoco deben perder pista de los dos primeros clasificados, que están a cuatro y tres puntos respectivamente, porque la realidad es que los jugadores del Rápido de Bouzas se han ganado esta temporada el derecho a soñar.

Uno de los factores que puede influir de forma decisiva en el desarrollo del encuentro es el meteorológico, ya que si aparece una lluvia intensa podría acumularse sobre el terreno de juego y hacer mucho más complicado el control del balón, obligando a los equipos a jugar en largo.