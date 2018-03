Coruxo y Pontevedra igualan en el derbi en O Vao (1-1)

Coruxo y Pontevedra siguen en el alambre tras empatar en el derbi que les enfrentó en O Vao a un tanto. Un partido en el que el dominio correspondió al conjunto local, pero en el que el Pontevedra estuvo a punto de hacer valer el gol que marcó en el primer tiempo y que el Coruxo solo fue capaz de nivelar a falta de tres minutos para el final del partido. El choque fue también un ejercicio de supervivencia de ambos conjuntos, que jugaron en un campo muy encharcado por la lluvia caída a primera hora de la tarde, algo que también complicó el trabajo de los jugadores y deslució el espectáculo.



El Pontevedra fue el primero en marcar. Lo hizo en el tramo final del primer tiempo y tras sacudirse el dominio de los vigueses que disfrutaron del dominio y de las principales ocasiones de gol. Pero los granates castigaron a balón parado en el minuto 34 en una jugada mal defendida por los de O Vao y en la que Eder acertó a meter la pierna para abrir el marcador.





????Gol no Vao. @CoruxoFC1 0-1 @PontevedraCFSAD . Podes seguilo na nosa páxina web ?? https://t.co/af55NaSe9H , ou no @GALICIANGOLES da @RadioGalega #SegundaB pic.twitter.com/oAcanMoiiy

????Gol no Vao. Gol do @CoruxoFC1 no minuto 86' de Fernando. @CoruxoFC1 1-1 @PontevedraCFSAD. Podes seguilo na nosa páxina web ??https://t.co/af55NaSe9H , ou no @GALICIANGOLES da @RadioGalega #SegundaB pic.twitter.com/w6664afneQ