Ñeti Cuervas regresa al 'Mapfre' para la etapa reina

El 'MAPFRE', barco español que participa en la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, volverá a contar con el cántabro afincado en Vigo Antonio Cuervas-Mons en su tripulación para afrontar la séptima etapa, la considerada 'reina' y que llevará a la flota desde Auckland (Nueva Zelanda) a Itajaí (Brasil), con el paso por el Cabo de Hornos.

El cántabro, uno de los veteranos de la tripulación de Xabi Fernández, tuvo que volver a España tras la victoria en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) por culpa de unas molestias en la espalda, de las que ya se ha recuperado para volver a la acción.

'Ñeti', con es conocido el regatista, no ha olvidado su preparación física "con mucho gimnasio". "Estas últimas semanas he hecho doble sesión prácticamente todos los días", asegura en declaraciones facilitadas por el equipo español.

La rehabilitación de sus molestias en Vigo la ha llevado Íñigo Losada, preparador físico del 'MAPFRE', "vía 'email' y teléfono", mientras que en "el día a día" ha trabajado con Edu Parra, "un gran profesional y tiene experiencia en el mundo del fútbol en equipos como el Real Madrid o la Juventus". "El trabajo de estos últimos meses se nota y ahora me siento físicamente muy bien, muy fuerte y listo para navegar", admite.

Y todo para el reto de la etapa que "va a ser la más dura física y psicológicamente" y que además "es la que más puntúa". "En 2011-12 quedamos segundos en esta etapa y luego nos la dimos a partir de Brasil, así que creo que lo verdaderamente importante es no fastidiarla, no romper el barco y no perder la etapa. Es decir, firmaría ahora hacer un segundo y seguir bien el resto antes que arriesgar demasiado y romper el barco, que sería lo peor", advierte el español.