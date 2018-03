Fernández quiere su séptimo Mundial antes de retirarse

Javier Fernández aseguró que uno de los retos que tiene vigentes es conquistar el séptimo Campeonato de Europa consecutivo, un logro que nunca ha conseguido nadie y que le gustaría lograr antes de colgar los patines. "Uno de los retos que me planteé es llegar a conseguir siete campeonatos de Europa consecutivos. Ha habido dos patinadores que han conseguido más de siete campeonatos y Evgeni Plushenko consiguió siete no consecutivos, así que es cierto que es una meta que puedo proponerme", comentó.

El madrileño, bronce en la cita de PyeongChang, dijo que fue una competición "muy difícil". "Conseguir una medalla es un reconocimiento a mi carrera deportiva y a todos los años que llevo esforzándome, pero también a mi familia y amigos. Más que nada, esta medalla significa el gran trabajo que hemos estado haciendo todos estos años", analizó.

"He estado en la familia del patinaje mucho tiempo, hay mucha gente que me ha estado siguiendo en todas mis competiciones alrededor del mundo y quiero, en algún momento, que igual no es este año o tras el Campeonato de Europa, decidir cuándo lo voy a dejar", indicó sobre su retirada.