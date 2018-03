El estado de los campos inquieta al Kaleido en su doble cita con el Oviedo

El Kaleido Universidade de Vigo, aunque se sienta dueño de su destino, mira al cielo. La meteorología puede jugar un papel decisivo en su lucha por la permanencia. Preocupa el efecto del temporal sobre As Lagoas este domingo ante el Oviedo y también cómo estará el campo carbayón en el choque que cerrará la campaña. Si bien es difícil, la directiva viguesa ni descarta cambiar de cancha propia ni pedir a la Federación Española un cambio en la ajena.

El rugby de categoría nacional -también División de Honor Plata- se detiene este fin de semana por el compromiso de la selección. El XV del León se juega ante Alemania su clasificación para el Mundial. Pero el XV del Olivo vigués y el XV del Oso ovetense tienen una cuenta pendiente. Este domingo (12.00) disputan el partido suspendido en diciembre a causa del mal tiempo, aunque ese mal tiempo reincida. Después quedarán dos jornadas. El Kaleido, colista (34 puntos), recibirá al Durango, antepenúltimo (37), y repetirá con el Oviedo, penúltimo (35).

Las cuentas de la permanencia vacilan. Uno desciende de forma directa y otro promociona. Pero ya que el Getxo está condenado a bajar desde la máxima categoría al grupo A de Honor B, donde se ubican los vascos, serán dos los descenso directos. Y aún podrían ser tres si el Hernani también cayese en una promoción. El cupo, de descensos en cambio, se reduciría en uno si el Burgos asciende. El director deportivo del Kaleido, José Ángel Martín "Trosky", analiza el galimatías: "Tan probable es que bajen dos de forma directa como que pueda subir Burgos y al final se quede la cosa como está. Burgos tiene un equipo para subir. Claro que son dos eliminatorias y el Ciencias de Sevilla anda bien".

El Kaleido debe poner tanta tierra de por medio respecto al abismo como pueda. Ganar este domingo al Oviedo le permitiría afrontar las dos últimas citas como antepenúltimo. Son momentos trascendentes. Además de haber militado en la máxima categoría entre 2011 y 2015, el club vigués tiene su suelo en Honor B desde 2004. "Para lo que es el futuro del club, desde luego que es de los partidos más importantes de nuestra historia", acepta Trosky. "Como hito deportivo, la subida a División de Honor fue muy importante. Pero para mantener un club con la progresión que tenemos ahora a nivel de licencias, gente jugando, estructura y demás, sí que es un partido crucial".

Y en este trance cualquier detalle cuenta. La cancha no es un aspecto menor. Mientras que el Oviedo, reforzado en diciembre con varios argentinos, aprieta en defensa y juega con el pie, el Kaleido propone a la mano. Lluvia y viento juegan en su contra y de esto abundará este fin de semana. Imposible aplazar, aunque As Lagoas esté maltrecho. El calendario no ofrece fechas alternativas. La directiva viguesa se ha planteado trasladar el choque a la hierba artificial de Pontevedra y Ourense. Pero como hipótesis "casi imposible". Hoy se decidirá.

"Los del Oviedo llevan toda la temporada jugando en un barrizal. Están muy acostumbrados a eso. Están plantando cara a todos los equipos en ese tipo de campos. Tienen un apertura y un zaguero argentinos que patean bastante", indica Trosky. "A base de defender y meter patadas están sacando sus partidos en casa. Nosotros en nuestro campo con lluvia tampoco hemos perdido muchos partidos, pero preferiríamos que el tiempo se mantuviese apacible. Vamos a ver qué nos encontramos el domingo".

Con antibióticos

As Lagoas depende del meteoro coyuntural. Lo de El Naranco, el campo del Oviedo donde ha de jugar el Kaleido el 25 de marzo, es más estructural. Ya no queda césped. El barro es pestilente. Un jugador del Campus Ourense debió tomar antibióticos tras jugar allí porque las heridas se le infectaban. La normativa se hará más exigente a partir de la próxima temporada. El Oviedo, cansado de presionar a su ayuntamiento y ante el riesgo de quedarse sin un campo homologado, ha amenazado con mudarse a Las Mestas, en Gijón. Pero de momento concluirá el ejercicio en El Naranco, que en ese cierre actuará también contra los intereses del Kaleido. "Quedan tres semanas para ese partido. No sé cómo evolucionará el tiempo. Pero aunque deje de llover aquello no va a estar bien", anticipa Trosky. "Nuestra idea es pedir a la Federación que lo controle. Aunque al final será decisión del árbitro y hasta ahora les han dejado jugar estando aquello impracticable".