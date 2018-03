Ana Varela concilia maternidad y puesta a punto

Ana Varela investiga fórmulas que le permitan conciliar su vida personal y deportiva; en este caso, el cuidado de su hijo Tiago, nacido en diciembre, y la puesta a punto de la palista del Kayak Tudense. La gallega denuncia los obstáculos que existen en su deporte.

Varela, medallista mundial y elegida mejor deportista tudense en 2016, reside actualmente en Aranjuez con su pareja, Roberto Rodríguez Lechuga, por motivos laborales. Tiago, sin embargo, nació en Galicia el pasado 6 de diciembre, durante una visita aprovechando el Puente de la Constitución.

Varela mantuvo sus planes de entrenamiento en la medida de lo posible durante la gestación y ha vuelto a retomar su actividad deportiva tan pronto se lo han permitido los médicos. La clave ahora es conjugar los horarios de entrenamiento con las necesidades del pequeño Tiago y ahí Varela tira de imaginación.

En las imágenes puede verse a la gallega practicando remoergómetro con el pequeño Tiago a su lado balanceándose en su hamaca. Varela tiene que exprimir el tiempo porque prepara para el Campeonato de España de Invierno, que se disputará en Sevilla el fin de semana del 17 y 18 de marzo. Su objetivo es ayudar a que el Kayak Tudense consiga su decimotercer título consecutivo en esta cita.

"Mi idea es acudir con el club a todos los campeonatos que haya en España", anticipa Ana Varela, que confiesa: "Es difícil compaginar el deporte con la vida de una mamá. Y más sin becas ni patrocinios. Al haberlo dejado durante un tiempo me he quedado sin ayudas. Y en la Federación tampoco colaboran. No es complicado volver a la competición, pero sí mantener el nivel en estas condiciones".