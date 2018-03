Pau Gasol, con una lesión en el hombro que tiene "mala pinta"

Pau Gasol salió vencedor del duelo contra su hermano Marc después de que San Antonio Spurs ganase ajustadamente por 100-98 a Memphis Grizzlies, aunque el mediano de la saga fue mucho mejor sobre la pista, mientras que Ricky Rubio brilló en la victoria de Utah Jazz sobre Orlando Magic (94-80) y José Manuel Calderón volvió a disfrutar de minutos en el triunfo de Cleveland Cavaliers ante Detroit Pistons (112-90).

Marc Gasol le ganó claramente el duelo personal a su hermano Pau, pero de nada sirvió su gran 'doble-doble' con 23 puntos, con 8/13 en tiro, y 10 rebotes para ayudar a acabar con la caída libre de los de Tennessee en un choque que se decidió en el tramo final del último cuarto.

El mayor de los hermanos tuvo una actuación individual mucho más discreta, con 2 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 tapones y 2 robos. Pero la peor noticia fue que Pau no pudo terminar el partido por culpa de una lesión de la que todavía no existen demasiadas precisiones. "Se ha dañado el hombro y me ha comentado que tiene mala pinta. Veremos, pero estoy bastante seguro de que no podrá jugar ante Golden State", comentó su compañero Tony Parker.