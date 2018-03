Frenazo al nuevo McLaren

Sebastian Vettel (Ferrari) ha sido el más rápido en la primera jornada de test oficiales de esta semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, quinta en el global de los entrenamientos, con un mejor crono de 1:20.396 con el que superó a los Mercedes y a Red Bull, en una jornada en la que McLaren volvió a tener problemas de fiabilidad.

McLaren no comenzó del mejor modo posible los segundos test de pretemporada en Montmeló, después de que el monoplaza que pilotaba el belga Stoffel Vandoorne se quedase parado en dos ocasiones y tuviese que ser retirado finalmente. "Hemos sufrido un apagón de potencia durante la última vuelta de Stoffel, lo que significa que hemos perdido datos. El equipo lo está investigando, pero volveremos lo más pronto posible que podamos", señaló el equipo de Woking en su cuenta oficial de 'Twitter'.

Anteriormente, el 'MCL33', que había tenido cuatro días de trabajo en el trazado catalán la semana pasada sin complicaciones, también había sufrido un problema al inicio de la sesión. Tras el segundo, Vandoorne tan sólo había podido completar cuatro vueltas.

El director deportivo de McLaren, Eric Boullier, aseguró no estar preocupado por los problemas que han surgido con su monoplaza tras el test de Montmeló y explicó que el objetivo es seguir "aprendiendo" para "extraer más información" de cara a la nueva temporada.

"No estamos demasiado preocupados por los problemas de hoy", indicó el máximo responsable del equipo McLaren, quien no esperaba estos contratiempos. "Obviamente no es el día productivo que habíamos planeado", añadió.

"Pero los problemas (con la batería y una filtración hidráulica) son los tipos de molestias que casi esperamos. Habrá que afrontarlo durante los test con el fin de prepararnos adecuadamente para la próxima temporada", añadió Boullier tras la avería que obligó al belga Stoffel Vandoorne a quedarse parado en dos ocasiones. "Estamos aquí para probar y esto a veces sucede en las pruebas. No es ideal y nos hubiera gustado más tiempo de seguimiento, pero estamos trabajando en ello y volveremos a la pista armados con más información".