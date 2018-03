El Sárdoma sueña con alcanzar cotas mayores

San y Equis tratan de frenar el avance de Ángela, ayer en As Relfas. // Marta G. Brea

San y Equis tratan de frenar el avance de Ángela, ayer en As Relfas. // Marta G. Brea

El Sárdoma sumó su segunda jornada consecutiva con triunfo, también su segundo domingo en fila sin encajar y, aunque sufrió -a las de Marcos Canle les encanta coquetear con la angustia, lo que brinda un punto extra de emoción-, se mantiene en el cuarto lugar, vigilado de cerca por Racing y Friol, y en la pelea por dar caza al Monte cántabro, tercero a seis puntos. Acabar en puestos de podio sería una magnífica noticia tras el séptimo puesto del año anterior, cuando el Matamá terminó cuarto.

Tras un decepcionante mes de febrero, el choque ante el Victoria FC santiagués fue un excelente bálsamo para el once blanquiazul. Y eso que las locales solo sentenciaron el marcador en el último cuarto de hora, cuando ya se encontraban en inferioridad numérica, con una combinación perfecta. De las pocas jugadas inspiradas ante un rival sin miedo atrás pero inocente a la hora de crear en ataque.

Las viguesas pudieron golear porque, sin abrumar, tuvieron varias acciones arriba como para acabar el encuentro con un resultado más holgado. Tras el gol de Tania, que aprovechó la penetración por la banda de una muy activa Inés, con centro para que la "9" engatillase el 1-0, el choque dormitaba con un oponente valiente (línea de tres atrás y gracias), peleón en la medular pero sin pegada a la hora de acercarse a la meta de Sara. Además, con la opción de Xavi atrás, el cuadro local parece más firme.

Era un partido para disfrutar, para tocar, para abrir el campo. El Sárdoma lo intentó más por la banda derecha (en la izquierda Yaiza ha perdido la fuerza de semanas atrás) con un nivel asociativo superior entre María Calvar e Inés. Aquella mereció el segundo tanto al filo del descanso, con un zapatazo desde la frontal que se fue al larguero; esta también lo intentó con un chut lejano. Y entremedias, las pinceladas de Joana, dispuesta a sorprender con una volea (alta) enganchada a la primera o dos cabezazos bien direccionados a los que les faltó una pizca de fuerza.

Es curioso, el Sárdoma resolvió cuando se quedó con diez, con el viento en contra (que no supo aprovechar el Victoria) y en el momento en que su fútbol era menos consistente. De repente, mientras Canle se desgañitaba a pedir calma y posición a sus jugadoras, Ainoa cruzaba el mediocampo escoltada por María Calvar y superaba líneas rivales con facilidad. Lo que el cuchillo a la mantequilla. Y llegó el tanto. Que si ahora te la doy (a Calvar), que María mete un balón al hueco entre las centrales, que Joana lo aprovecha, se queda sola y marca sobre la salida de la portera. Gol de tiralíneas, de saber jugar al espacio libre. Y también de una media y una zaga compostelanas muy perezosas. Partido sentenciado.

¿Bien? Pues sí y no. Queda un regusto a que el Sárdoma se reserva a veces una marcha, que a sus jugadoras les falta un plus de intensidad para convertir As Relfas en un feudo inexpugnable. Que a veces va al ralentí, vamos.

Ahora les espera el derbi vigués frente al Matamá y una segunda jornada consecutiva a domicilio (frente al Racing) para saber la posición del equipo. Porque a la vuelta de Semana Santa también visitan al Monte. Y todo eso equivale a seguir soñando con la tercera plaza o volver al mediocre séptimo puesto de un año atrás.

Sporting de Gijón-At. Matamá 0-4

Goleada a domicilio del Atlántida de Matamá en su visita a un Sporting de Gijón que ya suma cuatro jornadas sin ganar. Las viguesas mostraron su potencial ofensivo en Mareo y suman su segundo triunfo consecutivo. Son séptimas en la tabla, con 31 puntos.