El Pontevedra, abocado al sufrimiento

El Pontevedra murió a causa del vértigo. La velocidad del Rayo, el Majadahonda, destrozó las ilusiones de victoria del conjunto local, que con la derrota ve cómo su situación se vuelve más acuciante.

Ya sabía el equipo lerezano de la enorme velocidad en el último tramo de su rival. Y, pese a ello, sufrió muchísimo. Porque a base de jugadas rápidas, el conjunto madrileño desarboló al bloque locatario en momentos puntuales y acabó llevándose para Madrid una goleada excesiva, vistos los méritos de unos y otros.

El Pontevedra cometió errores atrás y pagó cara su falta de acierto ofensivo. Pero no le perdió la cara al choque hasta los últimos diez minutos, cuando recibió el castigo por su ambición para buscar el empate.

De primeras, Luismi apostó por volver a la defensa de cuatro con la que empezó su etapa en el banquillo de Pasarón. El objetivo era ganar más presencia por la banda y, sabedor del potencial en los costados del Rayo, proteger un poco más a Nacho y David Castro. Poco a poco, el partido entró en una situación de descontrol. Nadie se imponía. Nadie dominaba y el centro del campo apenas existía. Ambos buscaban verticalidad, pero en ese contexto, ganaba el Rayo. que se adelantó en el marcador en el minuto 35.

El equipo de Luismi pudo haberse ido empatado al descanso, pero no lo logró y salió zozobrando en el segundo acto. Ante un césped cada vez más impracticable, comenzó a abusar del juego directo y de empuje. Pero no creó oportunidades. Quien sí lo hizo fue el Rayo. Primero, un error grotesco de Nacho y Goldar hizo que De Frutos y Jeisson dilapidasen el regalo ante Edu.

El Pontevedra tiró de ambición, se echó arriba y empujó. Pero no puso en aprietos a Basilio y acabó pagando sus riesgos con dos tantos más que cerraron un marcador sonrojante, inmerecido y muy doloroso que rompe la dinámica de tres victorias seguidas en Pasarón.