Diego Simeone: "El mejor va con ellos, esto es así"

"Si le quitamos la camiseta a Messi y le ponemos la del Atlético, el Atlético posiblemente habría ganado 1-0. Esto es como en el barrio cuando uno elige al mejor, y el mejor va con ellos, esto es así", Simeone. De cara a la Liga, no dio a su equipo por muerto. "Por nuestro pensamiento siempre creeremos en que podemos acercarnos a este objetivo. No podemos corrernos de una realidad numérica, en 14 años salió 13 veces Madrid o Barcelona, nosotros hicimos posible lo imposible pero no va a ser todos los años".