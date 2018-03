Borja Jiménez: "Si no nos ha ganado el líder, no sé quién va a venir a hacerlo"

El técnico aurinegro afirmó tras el choque que "habíamos comenzado el partido formando con dos delanteros, pero los rechaces cortos no los ganaba Carlos y nos pillaba con los mediocentros muy hundidos y tampoco los ganaban ni Óscar ni Caba, por eso reestructuramos con Pedro, un jugador más por dentro, y a partir de ahí el equipo ganó sobre todo solidez, pudimos ganar las segundas opciones, encontramos situaciones por dentro con Carlos y el equipo comenzó a ganar confianza. Eso ha sido fundamental para mostrar el camino que teníamos que seguir en la segunda parte. El equipo lo ha entendido, nos ha faltado un poco de acierto en el último pase, esa transición que no hemos sido capaces de llevar bien, pero al final no recuerdo casi ninguna ocasión del Toledo en la segunda parte, y que un equipo como este no te haga ocasiones es algo para tener muy en cuenta". Sobre el hecho de jugarse el domingo el liderato indicó que "vamos a ir con mucho descaro, con mucha ambición, y si el líder no fue capaz de ganarnos, no sé quién va a venir a hacerlo".