El Rápido quiere disparar sus sueños

El Rápido de Bouzas vuelve esta tarde al Baltasar Pujales con la sensación de que semana a semana los objetivos se van quedando cortos y que los jugadores de la plantilla no se conforman con nada. Una vez lograda la permanencia, se fijaron la meta de la clasificación para la Copa del Rey y, de momento, mantienen siete puntos de ventaja sobre el equipo que marca el corte, el Talavera. Aunque todavía restan varias jornadas para la conclusión del campeonato liguero, en el vestuario del Baltasar Pujales quieren seguir rompiendo los pronósticos y la vista está puesta en la fase de ascenso a Segunda División.

Esta tarde llega a Bouzas el Toledo, equipo que está clasificado en la zona baja de la competición, y que necesita puntuar para salir del peligro y comenzar a saborear la permanencia. Esa necesidad de puntuar puede jugar a favor de los aurinegros, que se pueden encontrar a un equipo que no especule y que busque el área, aunque no es descartable que según vaya el encuentro, y en función del marcador, den por bueno un punto y no quieran arriesgar demasiado.

De lo que no cabe duda es que las condiciones metereológicas pueden jugar un papel muy importante en el partido de esta tarde. Sin ir más lejos, el partido que el Rápido disputó en Bouzas ante el Racing de Ferrol, se jugó con un viento muy intenso que hizo prácticamente imposible dar dos pases seguidos sin que interviniera en el juego. De hecho, en sala de prensa, se habló de que no hubiera sido mala idea aplazar el partido.

No podemos olvidarnos que el Baltasar Pujales está dentro de la Ría, en el relleno, por lo que el viento siempre juego un papel determinante cuando hace acto de presencia. Esta es la principal preocupación del técnico boucense, que no sabe como se puede desarrollar el juego si al final hay mucho viento. De lo que no cabe duda es que sería algo que le afectaría a los dos equipos por igual.

Otra de las preocupaciones del técnico boucense es la del "once" inicial. Jiménez cuenta con varias, e importante dudas, ya que a la ausencia de Ruxi y Cristian hay que añadir las de Isma y Diz, que tampoco podrán ser de la partida. La semana pasada, el técnico de Rápido ya introdujo algunos cambios en el equipo inicial para darle descanso a los juagdores que están disputando más minutos en lo que llevamos de temporada. No obstante, ya quedó demostrado a lo largo de la temporada, que el cuadro boucense tiene fondo de armario para poder afrontar situaciones como esta,a pesar de la escasez de efectivos que pudiera provocar las lesiones y las sanciones.

De lo que no cabe duda es que el partido de esta tarde presenta todos los alicientes para presenciar un buen espectáculo, ya que son dos equipos que van a apostar por un juego de ataque buscando la portería contraria desde el primer minuto de juego.