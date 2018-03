Roi, de OT: "Enhorabuena Ana Peleteiro, eres una bestia"

El histórico bronce de Ana Peleteiro en la competición de triple salto de los Mundiales de Atletismo de pista cubierta en Birmingham ha desatado una lluvia de felicitaciones a través de las redes sociales. La triplista de Ribeira es en estos momentos tendencia en Twitter a nivel nacional. Su éxito ha traspasado las fronteras del ámbito deportivo y ha sido celebrado por distintas personalidades, como políticos y cantantes.



El que no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su compatriota ha sido Roi Méndez, uno de los concursantes gallegos de la pasada edición de Operación Triunfo. Por las palabras del artista se supone que conoce a Peleteiro: "Y pensar que de pequeños echábamos carreras por la pista de Palmeira. Enhorabuena Ana, eres una bestia". La medallista quiso responder a Roi y devolver el cumplido: "¡Roi también me acuerdo de ti! La canción del pedo libero, ¿te acuerdas? Muchas gracias y enhorabuena por tu éxito en OT, es todo un orgullo también".





Y pensar que de pequeños echábamos carreras por las pistas de Palmeira!???????????? Enhorabuena @apeleteirob, eres una bestia https://t.co/w2W4tSYRPE — Roi Méndez (@Roi_ot2017) 3 de marzo de 2018

Felicidades @apeleteirob por tu histórico bronce en los Mundiales de #Birmingham2018. Presente y futuro del atletismo español. MR pic.twitter.com/rtUNs7AYdX — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 3 de marzo de 2018

?? Enhorabuena @apeleteirob por conseguir la primera medalla de la historia en triple salto para España.

?? ¡BRONCE MUNDIAL! ??

14.40m, Ana Peleteiro no salta, VUELA ? pic.twitter.com/KrIRmfN1IG — PODEMOS (@ahorapodemos) 3 de marzo de 2018

Somos TT gracias a Ana Peleteiro, medalla ??en @WICBham2018



Bienvenido al gran público al atletismo, disfrútenlo. — Angel David Rdriguez (@angel100m) 3 de marzo de 2018

Hito histórico de Ana Peleteiro. Bronce en el Mundial de Birmingham con 14,40. Glorioso día para el atletismo gallego. — Juan Carlos Alvarez (@alvarez_juancar) 3 de marzo de 2018

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha festejado el bronce de la de Ribeira: "Felicidades Ana Peleteiro por tu bronce en el Mundial. Presente y futuro del atletismo español". También el partido Podemos ha felicitado a la gallega: "Ana Peleteiro no salta, vuela". Desde el mundo del deporte también han llegado numerosas enhorabuenas. El Celta celebró el éxito su aficionada: " Galega e celtista . Parabén polo teu histórico bronce en triple salto". El capitán del equipo español de atletismo en Birmingham, Ángel David Rodríguez, 'El Pájaro', se ha mostrado encantado por ser "TT gracias a Ana Peleteiro".La propia atleta de Ribeira no terminaba de creerse la proeza que consiguió este sábado: "Salté por mi familia, mi entrenador y sobre todo... por España" , dijo la gallega, de 22 años, tras colgarse el preciado metal. "No sé ni qué decir ahora mismo porque todavía estoy en 'shock'. Me siento muy feliz, muy orgullosa del trabajo y creo que nos merecíamos este salto", añadió.