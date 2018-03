Peleteiro: "Ahora mismo estoy en shock"

La atleta gallega Ana Peleteiro se mostró "súper emocionada" y "muy orgullosa" tras conseguir la medalla de bronce en la prueba de triple salto del Mundial en pista cubierta que se está celebrando en Birmingham, además de agradecer el trabajo de su entrenador Iván Pedroso, un personaje clave en la evolución de la atleta.



"Salté por mi familia, mi entrenador y sobre todo... por España", dijo la gallega, de 22 años, tras colgarse el preciado metal. "No sé ni qué decir ahora mismo porque todavía estoy en 'shock'. Me siento muy feliz, muy orgullosa del trabajo y creo que nos merecíamos este salto", añadió.



"Podemos estar entre las mejores del mundo y de verdad que no me lo esperaba. Es un campeonato del mundo", repitió la gallega en la zona mixta del campeonato. "Faltaban algunas pero estaban casi todas. Cuando llegué aquí estaba súper difícil, pero mira ahora", añadió.







Por último, Peleteiro -que ha logrado el primer metal para España en triple salto en un Mundial- agradeció a Iván Pedroso el trabajo de estos últimos meses y, principalmente, una vez llegados a Reino Unido. "Iván me ayudó a reaccionar y a no dormirme porque la competición empezó mal y no me sentía demasiado bien. Fue un sorpresón de marca", finalizó la gallega, que saltó 14,40 metros, la mejor marca de su vida.