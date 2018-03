El Mecalia Guardés cede en su fortaleza

A Sangriña volvió a caer. Dos años y medio después el Mecalia Guardés recordó el amargo sabor de la derrota en su fortaleza casi inexpugnable. Y lo hizo en mal momento,justo cuando se enfrentaba al Bera Bera, uno de sus rivales directos por el título, que ahora vuelve a igualarles en la clasificación aunque le supera en la diferencia de goles. En el día en que el Guardés podía descartar a las vascas y dejar el título en un mano a mano con el Rocasa (también igualadas con gallegas y vascas aunque con un partido pendiente por disputar) las de Prades pagaron sus malos cuarenta minutos iniciales en los que encajaron un 9-19 que parecía dejar el partido resuelto. Pero el orgullo de las guardesas condujo el partido a lo inimaginable, a un final electrizante en el que el Bera Bera fue capaz de aferrarse a la victoria.

El partido comenzó de manera casi perfecta para el Super Amara Bera Bera, que exhibiendo un fantástico nivel defensivo cosechaba sus primeras rentas en el marcador ya desde el comienzo de la contienda. Buen trabajo que, sumado al gran papel en portería de Mercedes Castellanos, servía a las donostiarras para endosar a su rival un 0-4 de salida, que dejaba bien a las claras la intensidad con la que saltaban a la pista las mujeres de Montse Puche.

La salida en tromba sorprendería a un Mecalia Atlético Guardés que se estrellaba una y otra vez con el muro defensivo planteado por el conjunto visitante. Falta de ideas en ataque que provocaría que la escuadra gallega no anotase su primer tanto hasta el minuto 9:30 (1:4) de partido. Gol que desafortunadamente para los intereses de las de A Guarda no serviría para templar los nervios de sus jugadoras, que veían como el Super Amara Bera Bera no bajaba el ritmo hasta el 7-14 que reflejaría el luminoso al descanso.

Primer tiempo espectacular de las vascas en el que la portera Mercedes Castellanos y la extremo Leire Aramendía liderarían la victoria parcial de las suyas en el infierno de A Sangriña. Destacables los escasos 7 goles anotados por las locales, que dejaban de manifiesto el trabajo defensivo de las de San Sebastián.

Tras el paso por vestuarios nada parecía cambiar, con un Mecalia Atlético Guardés nervioso, que acumulaba numerosos errores de lanzamiento y chocaba una y otra vez con una inspirada Mercedes Castellanos. Situación que permitiría a las de Donosti aumentar su renta hasta los 10 tantos (9:19 minuto 39), un resultado que hacía presagiar que el partido quedaba visto para sentencia a falta de unos 20 minutos en los que todo cambió.

La exclusión de Esther Arrojería permitiría a las de José Ignacio Prades disfrutar de una superioridad numérica que a la postre se convertiría en un punto de inflexión en el partido. Las locales, espoleadas por su afición, se apuntaban un 12-3 de parcial gracias a una inspirada Estela Carrera, que tomaba el relevo de Marisol Carratú en el segundo tiempo, y daba alas a su equipo para llegar con vida a un final de partido agónico. La ventaja se fue reduciendo. A cuatro goles, a tres, a dos, a uno. El tiempo se acababa, pero el Mecalia se había ganado el derecho a soñar con la victoria. Pero en esos instantes decisivos, el Super Amara Bera Bera supo aguantar las embestidas locales para terminar apuntándose una meritoria victoria, rompiendo la espectacular racha de imbatibilidad del Mecalia Guardés en su feudo.