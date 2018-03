El Magope afronta un duelo clave ante el Chapela

Ganar o ganar. El Magope Seis do Nadal Coia no se puede permitir un nuevo pinchazo ante el Cíes Obra Civil Balonmano Chapela si quiere mantener vivas sus opciones de luchar por la permanencia. El equipo redondelano no es, sin embargo, un buen rival para tratar de sumar esos dos puntos. Y es que se presentará en Coia con la necesidad de ganar para frenar una racha de cuatro derrotas consecutivas y alejarse de la zona de descenso de la que le separan tan solo tres puntos.

Carballal-Lanzarote P. del Carmen

Esta tarde puede saltar la sorpresa en el pabellón del Carballal ya que las viguesas están dando mucha guerra a los equipos de la zona alta de la tabla. Hoy se enfrentan al Lanzarote Puerto del Carmen que está luchando.

Sar Rodavigo-Siero

Dos rivales con los deberes hechos se enfrentan en A Marisma. En la primera vuelta las de Redondela ya ganaron.