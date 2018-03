Importantes partidos para Granitos e Hierros Miguel

El Granitos Ibéricos Carballal buscará la victoria contra el Nova Xestión Bm. Pabellón si no quiere perder el segundo puesto. El Hierros Miguel juega contra el Galipizza Viveiro en busca de los dos puntos que le saquen de la zona de descenso. Horarios: Acanor Novás-Bm Moaña (16:45), Nova Xestión Bm. Pabellón-Granitos Ibéricos Carballal (18:00), Sar Centro Médico Cesantes-Carnes do Ribeiro (domingo 12:30), Bueu- Bm. Narón (20:00), Hierros Miguel Seis do Nadal-Galipizza Viveiro (20:15).

Femenina

El A.D. Carballal intentará conseguir su primera victoria en esta segunda fase aunque juega con el primer clasificado, el Bm. Porriño (18:30). El Lavadores Nz Australis recibe en su casa al Nova Xestión. Pabellón con la necesidad de ganar para no quedar descolgado. Por último el Bm. Moaña se enfenta al Rasoerio Bm. (domingo 12:00).