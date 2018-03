El Trail Adventure Muíños do Folón contará con 500 participantes

El Trail Adventure Muíños do Folón vivirá el próximo domingo una jornada histórico. En su primera edición ha conseguido reunir a 500 participantes, a los que se deben añadir las 100 personas inscritas en la ruta de senderismo. La salida está programada para las diez de la mañana en la prueba de Advance, que consta de 24 kilómetros. Media hora más tarde iniciarán su recorrido aquellos que tomen parte la Adventure, de 12 kilómetros.

Serafín Martínez, organizador de la prueba, resaltó que "será un día importante por muchos motivos. Primero por la gran aceptación que ha tenido. Es un orgullo el haber cubierto todas las plazas. Y en segundo lugar por el recorrido, que es espectacular". Los participantes pasarán por los Muíños do Folón y do Picón, la capilla de San Martiño, el curro de Valga o el río da Cal.

El Trail Adventure Muíños do Folón cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de O Rosal y la Xunta de Galicia. Los organizadores han preparado una gran logística para atender a todos los participantes.