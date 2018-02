El VigoBike Contest abre el calendario de la Copa Galicia

Cuatro citas clásicas del eneduro autonómico componen el calendario de la Copa Galicia 2018 de la modalidad. La primera será el VigoBikeContest, que se disputará el 11 de marzo.

Las inscripciones para esta competición organizada por Singletrack Outdoor Sports se cerrarán el domingo, 4 de marzo. La prueba será, además, clasificatoria para las Enduro World Series 2019.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web vigobikecontest.es con un precio de 30 euros. No se admitirán inscripciones de corredores no federados y será necesaria licencia federativa competitiva, no sirviendo la de cicloturista. La retirada de dorsales se hará el sábado 10 de marzo de 14.00 a 19.00 horas en la oficina de carrera ubicada en el parque Forestal de O Vixiador.

Los tramos se publicarán el fin de semana anterior del evento en la web y en el facebook de la organización, para que los participantes puedan ir reconociendo los tramos. Desde ese momento solo se podrán entrenar a pedal.

Los tramos no estarán marcados hasta el sábado, 10 de marzo, pudiendo la organización hacer modificaciones a lo publicado con anterioridad. Durante la semana del evento, de lunes a jueves, quedan cerrados los tramos para los participantes, no pudiendo entrenar bajo ningún concepto.

La organización sancionará a los corredores que sean identificados con una penalización de tiempo de 5 minutos en la clasificación general. En caso de reiterase los hechos la organización se planteará la expulsión del participante.También está prohibido el uso de vehículos para reconocer los tramos y entrenarlos incluidas bicis eléctricas.

Continuidad

El Endurrazo y el Enduro Monte Castelo Burela darán continuidad a esta Copa que se resolverá en la penúltima fin de semana de mayo, con la Montefaro Enduro Race, prueba que será también puntuable para el Open de España 2018.

Bajo la denominación de Open de Galicia, la temporada pasada los ganadores del circuito autonómico de enduro fueron Pedro Gonzalo en júnior, Raúl Fernández en sub 23, Mauro González, en élite, Desireé Duarte en féminas, Tony Pérez en máster 30, José Manuel López Vaqueiro en máster 40 y José Carlos Táboas en máster 50/60.