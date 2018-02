El "Mapfre" acaba tercero y refuerza su liderato

El "Mapfre" remontó hasta la tercera posición final en la sexta etapa de la Volvo Ocean Race y reforzó su liderato en la clasificación general tras llegar al puerto de Auckland (Nueva Zelanda).



Después de 6.253 millas náutica de navegación desde Hong Kong, la embarcación española remontó en la última jornada al "Turn The Tide on Plastic" y al "Dongfeng", su máximo rival, para quedar tercera. La victoria en esta sexta etapa fue para el "AkzoNobel" holandés por delante del "Scallywag".



Ayer finalizó la etapa más igualada de la presente edición y una de las más competidas de la historia de la regata, ya que los cinco primeros clasificados cruzaron la línea de meta en un plazo de 28 minutos después de luchar durante casi tres semanas en el océano.



Las últimas millas fueron una auténtica demostración de fe del "Mapfre" ya que el equipo español completó una remontada espectacular tras superar al "Turn the Tide on Plastic" y lograr una excelente tercera plaza.



La victoria del AkzoNobel fue competidísima y llegó después de un espectacular final ya que en las últimas 24 horas, una alta presión frente a la costa noreste de Nueva Zelanda frenó el progreso de los líderes, permitiendo a los perseguidores recuperar lo que parecía ser una brecha insuperable.







Para el "AkzoNobel" y el "Scallywa", la ventaja que habían acumulado la semana pasada fue suficiente, y pudieron bajar por la costa hasta llegar a la línea de meta en el puerto de Waitemat. Al final, les separaron tan solo dos minutos.



Es la primera victoria de etapa para el team AkzoNobel y le da al equipo unos importantísimos 8 puntos en la clasificación, después de luchar hasta el final con Scallywag.



"Nuestro equipo nunca se da por vencido", dijo el patrón del Scallywag, David Witt. "Esta vez implemente no lo logramos. Tuvimos nuestras oportunidades, pero AkzoNobel lo hizo muy bien. Pero hemos recorrido un largo camino desde la primera etapa".



La cara menos amable del día la protagonizó el "Turn the Tide on Plastic", que después de realizar una etapa espectacular, llegando a liderarla durante varios días, se vio superado en las últimas millas tanto por el "Mapfre" como por el "Dongfeng Race Team".





Las fotos aéreas de la llegada del @MAPFRE a #Auckland en 3ª posición que refuerzan el liderato en la clasificación general de la @volvooceanrace, de 4 a 5 puntos de ventaja, tras vencer al @DongfengRacing por casi 3 minutos de ventaja tras 6.253 mn desde #HongKong.#vamosMAPFRE pic.twitter.com/xSSwRLxA2R — MAPFRE in the VOR (@desafioMAPFRE) 27 de febrero de 2018