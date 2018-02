La fisura de la discordia

La lesión de Neymar en la pasada jornada de la Liga francesa ante el Olympique de Lyon va camino de abrir una crisis de calado entre el futbolista brasileño y el PSG. El entorno del jugador filtró a la prensa de su país que la estrella carioca quiere operarse el dedo del pie derecho (quinto metatarsiano) en el que sufre una fisura. El paso por el quirófano dejaría a Neymar en el dique seco hasta mayo, ya que la recuperación tras enfrentarse al cirujano sería de al menos dos meses. El objetivo del futbolista pasa por llegar en condiciones óptimas para jugar el Mundial de Rusia con Brasil. Esto supondría que Neymar no podría disputar el vital partido de vuelta en el Parque de los Príncipes de Liga de Campeones ante el Madrid (6 de marzo, 20.45 horas), y en el que los de Unai Emery necesitan remontar el 3-1 adverso encajado en el Santiago Bernabéu.

Por eso el entrenador del club parisino, el español Unai Emery, salió horas después al paso asegurando que Neymar no pasará por el quirófano. "Es falso, no se va a operar. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días para tomar una decisión", señaló Emery. El técnico del PSG prosiguió asegurando que no descarta que el brasileño pueda recuperarse a tiempo para jugar ante el Real Madrid, pero ya no se mostró tan contundente con días atrás. "Hay que tener paciencia con él, he hablado con los médicos y hay una pequeña opción de que pueda jugar contra el Real Madrid. Hay muchas informaciones del exterior, pero la verdad es lo que digo yo. Si juega estaremos contentos, y si no tenemos otros jugadores con capacidad para hacerlo bien", añadió. Aunque dado cómo se presenta el estado del tobillo y del dedo del pie del astro brasileño, Emery reconoce que "ahora está más cerca de que no juegue que de que sí lo haga, pero no está descartado. Él quiere jugar todos los partidos, también quiere jugar contra el Madrid". ¿Y el Mundial? "El Mundial es importante para todos, pero ahora lo más importante somos nosotros. Si la lesión no le permite jugar pensaremos en el futuro", añadió Emery.

A la espera del médico de la canarinha. Rodrigo Lasmar, jefe de los servicios médicos de la selección brasileña, tenía previsto llegar anoche a París para examinar a Neymar y conocer el alcance de la lesión que sufrió la pasada jornada. El doctor aseguró que lo primero es esperar a que se reduzca la inflamación y que hay que "mantener la calma" ante la posibilidad de que Neymar se opere para llegar en las mejores condiciones para jugar el Mundial.