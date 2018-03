Declaración de amor a Serena Williams

Alexis Ohanian, marido de Serena Williams, le proclama su amor a lo grande. Tras el nacimiento de su hija y posterior vuelta a las pistas, Ohanian ha comprado cuatro vallas publicitarias en las que ha puesto imágenes de su hija acompañadas del mensaje: "La mejor madre de todos los tiempos".



Estas vallas, situadas en Palm Springs, muestran tres mensajes con la pequeña Alexis Olympia en los que pone 'Greatest' (La mejor), 'mother' (madre) y 'Of all time' (de todos los tiempos), con un cuarto en el que pone G.M.O.A.T. (La mejor madre de todos los tiempos".



El propio Ohanian compartió este regalo en sus redes sociales: "Olympia Ohanian y yo queremos darte de nuevo la bienvenida al tenis. Diseñado por mí, con un poco de ayuda de Olympia".





These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5