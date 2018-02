El emotivo mensaje de David Villa: "Perdón por no haber sido mejor que tú"

Las redes sociales están realizando su particular homenaje a Enrique Castro, 'Quini', ex jugador del Sporting de Gijón y Fútbol Club Barcelona, fallecido este martes a causa de un infarto a los 68 años. Clubes, jugadores y políticos, como Mariano Rajoy han querido recordar la figura de uno de los mitos del fútbol español.



Quini, internacional con España en 35 ocasiones, sufrió una dolencia coronaria a última hora de la tarde y no pudo superar la crisis pese a las reanimaciones de los sanitarios desplazados. El exjugador fue trasladado al hospital de Cabueñes, donde solo se pudo certificar su muerte.



Aunque han sido muchas las personalidades que han despedido a la leyenda del fútbol, quizás el mensaje más emotivo ha ido el de David Villa. "Recuerdo que me pediste que algún día fuera mejor delantero que tú y te pido perdón por no haberlo conseguido pero es que eso era una misión imposible", ha escrito el 'Guaje' en Facebook.





Mandamos nuestro más sentido pésame a toda la familia del @RealSporting por la irreparable pérdida de Quini. Descanse en paz, leyenda. #DepQuini — Málaga CF (@MalagaCF) 27 de febrero de 2018

DEP Quini... nos deja un grande. Abrazo fuerte a la família. — Carles Puyol (@Carles5puyol) 27 de febrero de 2018

La #RealSociedad quiere trasladar su más sentido pésame a los familiares y amigos de Enrique Castro, Quini. Un fuerte abrazo, amigos del @RealSporting. Goian Bego. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 27 de febrero de 2018

Siempre en nuestros corazones, brujo! DEP Quini pic.twitter.com/stuPAuRxBh — Toni Freixa (@tonifreixa) 27 de febrero de 2018

Queremos mandar nuestro pésame a la familia sportinguista por el fallecimiento de Enrique Castro 'Quini'. Descanse en paz, 'Brujo'. pic.twitter.com/loaXnPKwaC — Atlético de Madrid (@Atleti) 27 de febrero de 2018

Mi sentido pésame a la familia y amigos de Enrique Castro, Quini, histórico jugador, leyenda del deporte. Su recuerdo perdurará entre los amantes del deporte. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 de febrero de 2018

Quini jugó y brilló en una de las épocas más genuinas del fútbol español. Tristemente hoy nos ha dejado a los 68 años de edad. Nuestro pésame y afecto a sus seres queridos y a las aficiones del #Sporting y del #Barça. DEP — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de febrero de 2018

Estamos consternados ante la noticia del fallecimiento de Quini, una leyenda del fútbol que hace unos días nos brindó un trato exquisito en Gijón. Queremos enviar nuestras condolencias a sus seres queridos y a toda la familia del @RealSporting. DEP. pic.twitter.com/dPui68lYRB — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 27 de febrero de 2018

Quini nos hizo a todos ser un poco mejores; su humanidad fue un magnífico ejemplo como deportista y sobre todo como gran persona. Puxa Quini!!! #DEPQuini pic.twitter.com/IeYUU5jNUr — Míchel (@MichelGonzalez) 27 de febrero de 2018

Asturias y el fútbol han perdido a un grande. Quienes amamos el deporte nunca olvidaremos a Quini y al resto de héroes de su generación.

Un abrazo a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/crzqEt2ktJ — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 27 de febrero de 2018

El Athletic Club quiere hacer llegar sus condolencias a su familia, a las personas allegadas y al @RealSporting por el fallecimiento de Enrique Castro "Quini". DEP #Quini #Sporting — Athletic Club (@AthleticClub) 27 de febrero de 2018

La #UDLasPalmas muestra sus condolencias a familiares, amigos y al @RealSporting por la triste pérdida de toda una leyenda del fútbol español. DEP Enrique Castro, ´Quini´ pic.twitter.com/WdRdBUox3u — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 27 de febrero de 2018

Consternados por la muerte de Quini, un jugador extraordinario y una persona increíble que se ganó un lugar privilegiado en el corazón de los barcelonistas y del mundo del fútbol. Nuestro sentido pésame para su familia y amigos pic.twitter.com/dAcCy6WLt3 — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 27 de febrero de 2018

El delantero ovetense comenzó su carrera en el Ensidesa, de Tercera División, hasta dar el salto al Sporting en 1968. Allí permaneció hasta 1980 convirtiéndose en la gran referencia del conjunto rojiblanco yentre Primera y Segunda. Sus goles y su fútbol le valieron para fichar por el Barça.En el conjunto culé también demostró su valía -otros tres premios de máximo goleador- antes de regresar al Sporting en 1984, se proclamóen dos ocasiones (1981 y 1983), así como una Copa de la Liga y una Supercopa de España.Además, Quini también fue delegado del Sporting en la última década, en la cual. Tras su retirada recibió varios homenajes, sobre todo en su tierra natal y del club su vida, el Sporting de Gijón.