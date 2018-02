Cuatro medallas en el Gallego para los hermanos Fernández

Gran colofón a una semana especial para los hermanos Fernández con la convocatoria para la selección sub 17 y cuatro medallas en el Campeonato Gallego sub 19. El mayor de los hermanos, Gabriel, vencía en las pruebas de individual y dobles masculinos, formando pareja con el ourensano Antonio Iglesias. Jacobo, en edad sub 15, vencía en la prueba de dobles mixtos con su compañera Lucía Rodríguez (As Neves) y se llevaba la plata en la prueba de Individual. Jacobo protagonizó la gran sorpresa al derrotar en semifinales al principal favorito al título y nº 6 del ránking nacional, Antonio Iglesias, por 21-18, 6-21 y 21-18. Esta victoria propiciaba el primer duelo oficial entre los hermanos de la temporada. Grabriel se impuso por 21-12, 21-23 y 21-18. En dobles masculinos, Gabriel y Antonio vencían en la final a Alava y Fernández por 21-18 y 22-20.