La balada del equipo cambiante

Ningún hombre cruzará el mismo río dos veces porque ni el hombre ni el río serán iguales, afirmaba Heráclito. Su formulación filosófica se representa en el Vigo, que es el mismo equipo que inició la Superliga Masculina 2 de voleibol en septiembre y a la vez otro. Cinco de sus doce jugadores fueron causando baja por diversos motivos. Sustituidos por juveniles, se entiende así que el presidente considera un éxito la permanencia pese a que el objetivo inicial era más elevado.

El Club Voleibol Vigo aspiraba a disputar la fase de ascenso esta temporada en la Superliga 2. Al final solo ha podido asegurar la permanencia en la penúltima jornada, gracias a su victoria sobre el colista Badajoz. La lectura es, sin embargo, positiva. "De puertas afuera, lo sucedido puede considerarse normal. De puertas adentro es un éxito", sostiene el presidente, Guillermo Touza. Su satisfacción tiene sólidos argumentos. El equipo que al comenzar la pretemporada en septiembre soñaba con la fase de ascenso poco tiene que ver en su composición con el que se ha salvado.

Cinco son los jugadores que ha perdido el Vigo a lo largo del camino. A Enrique Martín le concedieron plaza para estudiar Medicina en una universidad andaluza ("si se hubiese quedado en Santiago lo hubiésemos tenido crudo, pero alguna mano nos podría haber echado", explica Touza). Óscar Sánchez abandonó la práctica del voleibol por decisión personal. Su hermano Isaac lo hizo al encontrar trabajo, por incompatibilidad de horarios. Nathan quiso probar la aventura de la Superliga 1 y se trasladó a Santander. El último en causar baja ha sido Luis Linares, aunque por causas más convencionales. Se rompió un metacarpo de la mano hace un mes. En un exceso de optimismo creyó que podría reaparecer en una semana y aún le retirarán la escayola en los próximos días.

Fue la lesión de Linares la que acabó por descuadrar las ecuaciones del tándem técnico formado por Suso Penedo y Yolanda Sienes. No les quedó más remedio que acudir al equipo juvenil. Y con grandes resultados. "El pasado sábado contra el Badajoz llegó a haber cuatro juveniles en cancha junto a dos séniors de apenas 20 años", indica Touza. Jaime y Antón rindieron especialmente bien. Una situación que incluso sorprendió a Enrique Martín, que pudo presenciar el encuentro por Youtube gracias a la retransmisión de la persona que suele encargarse de los partidos del Seis do Nadal de balonmano. El Vigo ganó 3-0 igual que había ganado 3-2 a la Selección Nacional Júnior. Dos triunfos consecutivos que han disipado cualquier riesgo de descenso. "Era complicado que se diese, pero podía darse", admite Touza. "Ahora falta cerrrar la liga en casa del San Sadurniño; que vayan, jueguen y disfruten".

Los enredos de esta temporada no varían el programa estratégico de la entidad. Touza ya anticipa la renovación de Suso Penedo y Yolanda Sienes e incluso la brevedad de la negociación: "Yo se lo pediré y ellos no van a decir que no. Es gente de la casa".

En cuanto a la configuración de la plantilla, en cualquier escenario el grueso estará formado por canteranos. Touza solo espera que no haya demasiadas fugas por circunstancias vitales. Y le gustaría disponer del dinero suficiente para realizar al menos un par de fichajes que realmente disparen las expectativas: "Sabemos que es complicado. Influye tener o no patrocinador. Te da envidia sana ver equipos de nuestro deporte o otros que tienen a sus jugadores como semiprofesionales,. Nosotros no nos podemos permitir esos lujos". Los jugadores del Vigo no cobran ni un céntimo. Touza debe alimentar con sus 110.000 euros de presupuesto los gastos del equipo sénior y de otros catorce, entre las distintas categorías y escuelas. Intenta, al menos, que los chicos viajen con comodidad. Asegura: "Si tuviésemos el apoyo económico para traer a dos jugadores de nivel, estaríamos arriba".