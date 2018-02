El Mapfre mantiene su duelo con el Dongfeng en la sexta etapa de la Volvo Ocean Race

Apenas 500 metros separan al VO65 español del equipo chino después de más de 6.000 millas de navegación por el océano Pacífico. Por delante, poco más de 24 horas para cruzar la línea de llegada en Auckland (Nueva Zelanda).

A poco más de un día de la llegada a la Ciudad de las Velas continúa el tira y afloja entre MAPFRE y Dongfeng. En las últimas 24 horas las distancias entre los de Xabi Fernández y el equipo liderado por Charles Caudrelier han vuelto a reducirse, por lo que el pulso por afianzar la cuarta posición vuelve a estar de lo más apretado en la recta final de la sexta etapa de la Volvo Ocean Race.

Un día más la meteorología ha vuelto a ser protagonista. Si bien ayer domingo los barcos situados más al Sur eran los que contaban con mayor intensidad de viento, a medida que el grupo de cabeza se ha ido acercando a la costa Norte de Nueva Zelanda las condiciones también han ido disminuyendo, mientras que MAPFRE y Dongfeng todavía disfrutan de unos 12 nudos de viento que les ha permitido recortar cierta distancia con respecto al líder. Por su parte el equipo de Bouwe Bekking, que ayer entraba en la pelea que mantienen el barco español y el equipo chino desde prácticamente el comienzo de la etapa, ha visto como su marcha se ha ralentizado al ser el barco situado más al Norte y más próximo al centro de la alta presión, quedándose por detrás de MAPFRE y Dongfeng.

Tal y como ya venía advirtiendo el patrón vasco en las últimas jornadas todo apunta a que será un final de etapa de lo más apretado y todo dependerá de cómo se desarrollen las últimas millas de recorrido. Ahora, según el parte de posiciones de las 14:00 horas de hoy lunes, apenas 500 metros separan a los de Xabi Fernández del barco de Charles Caudrelier.

En cualquier caso, el MAPFRE tiene claro que todo puede pasar. Seguir dando el cien por cien para sacar el máximo partido al barco sigue siendo el principal objetivo del actual líder de la general de la Volvo Ocean Race.

En lo más alto de la tabla, AkzoNobel entraba esta pasada madrugada en "modo sigilo" justo en el momento en el que Scallywag reaparecía tras 24 horas ocultando su posición. Sin embargo, al superar la barrera de las 200 millas para la llegada a Auckland, el tracker ya puede seguirse en directo y la situación de los de Simeon Tienpont es visible para los seguidores de la regata, aunque la flota no conocerá su posición hasta esta tarde en el parte de las 20:00 hora española. Por el momento el equipo holandés cuenta con ventaja sobre los de David Witt y el Turn The Tide On Plastic de Dee Caffari para hacerse con la victoria de la etapa.

Todo apunta a que el MAPFRE cruzará la línea de llegada a partir de mañana martes a última hora de la tarde (primera hora de la mañana del miércoles en Nueva Zelanda).