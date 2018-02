Escuela de coordinadores

El C.B Seis do Nadal es una de las principales canteras baloncestísticas de Galicia. La mayor en número de niños, alrededor de 700 entre la casa madre, los colegios asociados y las escuelas municipales. Pero igualmente ha moldeado entrenadores y dirigentes gracias a su filosofía de alimentarse de los productos propios también en estas funciones. Carlos Martínez, primer coordinador y hoy empleado importante del F.C. Porto, y el actual ocupante del cargo, Sergio González, son ejemplos de la fábrica de carácter que es la entidad de Coia, que se originó hace 35 años.

Carlos Martínez, hoy un alto ejecutivo en la estructura del F.C. Porto a sus 41 años, aprendió los primeros secretos del oficio como coordinador del Club de Baloncesto Seis do Nadal. Un cargo que asumió cuando tenía 21. Sergio González, que lo desempeña actualmente al borde de la treintena, se inició recién cumplida la mayoría de edad. Ambos han administrado buena parte de la existencia de una entidad que cumple su 35º aniversario; escuela de jugadores y dirigentes, ingeniería de cerebros y almas.

Carlos Martínez está presente desde el instante inicial del relato. Su padre, Evaristo, figura entre los fundadores de la Asociación de Nais e Pais que puso en marcha en el curso 82-83 las actividades extraescolares del Colegio Nuevo de Coia, enseguida Seis do Nadal. Su primogénito lo probó casi todo: ajedrez, voleibol, tenis... Fue incluso compañero de Míchel Salgado, con el que recuerda haber hecho las pruebas de acceso del Victoria. Acabó decantándose por bádminton y baloncesto, que compaginó hasta cadetes. A baloncesto seguiría jugando hasta alcanzar el equipo sénior del Seis. Pero ya también, desde los 15 años, como entrenador de otros equipos.

La entidad había ido modificando su naturaleza. Del ANPA se pasó a la Agrupación Deportiva. Surgieron después el club de balonmano y el de baloncesto. A Carlos le encargaron coordinar el suyo en 1997. Hace poco, durante una conferencia en Portugal, citó esta experiencia y él mismo se sorprendió de las cifras. Tomó el C.B. Seis do Nadal con tres equipos (benjamín, alevín e infantil). Disponía de un presupuesto de 250.000 pesetas (1.500 euros). Cuando se fue, en 2004, el club trabajaba con 500 niños entre equipos, escuelas municipales y cinco colegios vinculados, a los que se captó en el inicio por la eterna búsqueda de instalaciones gratuitas. Carlos manejaba en ese momento 90.000 euros.

Aunque había estudiando filología hispánica y se planteó el magisterio, su etapa en el Seis ya había redirigido a Carlos hacia la gestión. Aquel 2004 cruzó una frontera que no ha vuelto a repasar. De 2004 a 2012 coordinó y entrenó en el Gafanha de Nazaré. El F.C. Porto lo fichó para controlar su cantera baloncestística. Pero a la siguiente temporada se pasó al campo administrativo; primero, en las secciones menores; desde esta temporada, dedicado en exclusiva al primer equipo de fútbol y su filial. "Después de veinte años seguidos, no echo de menos entrenar. Y sobre todo agradezco ya no tener que tratar con padres. El respeto se ha ido perdiendo. Con los profesionales es todo más sencillo", revela Carlos. Como director de planificación y organización deportiva, rige aspectos tan variados como marketing, comunicación, seguridad, instalaciones, horarios de apertura y cierre, público, hospitalidad, viajes... Un cargo de elevada responsabilidad, en suma, en una entidad gigantesca, con más de mil miembros entre empleados propios y autónomos.Y este director maduro aún se reconoce en aquel imberbe coordinador de Coia: "Usé el Seis para experimentar. El Seis fue el sitio en el que probé cosas. Unas salieron bien y otras mal. Tenía una absoluta libertad. Para Sergio ha sido diferente. Ya ha tenido directivas".

Mientras Carlos iniciaba su carrera en Portugal, Pablo Álvarez le heredaba el puesto, con Óscar Carbajo a su lado. Álvarez lo dejó por motivos laborales en 2007. Sergio González, un chiquillo que en Salesianos había descubierto que el fútbol no era lo suyo, en el C.B. Seis desde infantiles, aceptó la propuesta de sucederle a sus 18 años. En un momento complicado, además, con las cuentas en números rojos. "Dices que sí, te ilusiona, te gusta, es tu vida, vas a estudiar eso", explica Sergio, que había iniciado la diplomatura de educación física, que completaría con éxito. "Pero no te das cuenta del volumen de la entidad hasta que te toca encargarte de ella. Y eres joven, te rodean miles de opiniones. Solo puedes ganarte la confianza con hechos".

Sergio tiene una directiva que actúa como filtro en las cuestiones económicas. "Hubo que trabajar mucho para mantener las cuotas simbólicas, pagar las deudas y volver a crecer", recuerda. Tampoco ha sufrido la pobreza de instalaciones que padeció Carlos ("teníamos una pared y un techo, nunca vimos el pabellón cerrado"). Pero no se ha limitado solo a conservar lo que heredó. Como en la parábola del talento, ha logrado multiplicarlo: 700 niños, once colegios vinculados además de las escuelas y una experiencia efímera pero "gratificante" del equipo sénior en la Liga EBA. Y se mantiene el caráter familiar del club: "Si hay que pintar un muro, pintamos todos".

Carlos observa con orgullo el trabajo de quien fue su pupilo, en el que aprecia la combinación exacta de ambición y realismo, "sin locuras". También disfruta del barrio cuando visita a sus padres. Él conoció la Coia de los ochenta: "Tengo imágenes grabadas de gente tirada por las esquinas con la jeringuilla en el brazo. Creces con eso. Tuve compañeros de equipo a los que la droga jodió la vida, amigos que acabaron en la cárcel. El objetivo de aquellos padres del Seis era evitar eso. Ayudamos a que el barrio tuviese un ambiente sano. Hoy hablas de Coia y la gente piensa en baloncesto, en balonmano. Creamos un club grande desde una escuela pública".