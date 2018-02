Artesano del motor

Joaquín Chamorro ha diseñado y fabricado con sus propias manos, y con la ayuda de su socio Carlos Manuel Da Silva, un coche que ha bautizado con su propio nombre: el KINCAR 2018, un bólido homologado por la Real Federación Española de Automovilismo y con el que participará en el Campeonato de España. Pero, además, Chamorro ha patentado su diseño, ya ha fabricado siete coches y hasta ha recibido pedidos de Suecia.

Con una amplia experiencia y trayectoria en Car Cross, Joaquín Chamorro decidió un día fabricar un coche a su medida. Llegó a la conclusión después de ir mejorando de forma autodidacta los vehículos con los que competía hasta la fecha. El problema es que cada modificación ponía en peligro la homologación de su vehículo para poder competir, así que decidió fabricar uno desde la nada, fabricado en su taller de Nigrán, Moto Kasko.

"Todo está fabricado íntegramente por nosotros, salvo piezas que requieran de tornos grandes para su fabricación", explica Chamorro. "Yo llevo trece años corriendo en esta categoría de Car Cross con varios modelos de coche y a partir de ahí empecé a inventar, a modificar, para que funcionara mejor porque en este mundo hay siempre evoluciones constantes y no podemos quedarnos atrás. Para estar delante siempre hay que estar a la última", apunta.

Lo que antes era un coche diseñado para circuitos de tierra ahora también tiene que adaptarse a varios recorridos por asfalto y afrontar incluso cuestas. Chamorro enseguida supo qué características tenía que tener su coche para ser competitivo y creó un modelo, llamado KINCAR 2018, en el que brilla la estética de su acabado en unas dimensiones de 2,50x1,60 metros, albergando en su interior un chasis tubular que sostiene un motor de 600 c.c., con una potencia de 120 cv y una velocidad de 160 km/h. Un coche totalmente artesano y competitivo de 250 kilos.

Lo que convierte al KINCAR en un coche anhelado por todos los pilotos es "la facilidad que tiene a la hora de trabajar en él, a la hora de cambiar alguna pieza o incluso el motor", afirma Chamorro. "Después, a la hora de conducirlo, vale para cualquier tipo de persona, tiene mucha variedad de conducción", prosigue.

"La tontería de empezar yo a construirlo fue porque competía en el Nacional y en el Autonómico y a la hora de la homologación siempre había problemas. Siempre que mueves alguna pieza, o modificas algo, se pierde la homologación", explica. "Así que me decidí a hacer mi propio modelo desde cero", explica.

El rendimiento del KINCAR es óptimo. Con el prototipo de este modelo actual ha obtenido buenos resultados en Carballo y en Arteixo. Con el actual, que vio la luz este año, por ahora, "no ha dado problemas", apunta. "Es una maravilla". El prototipo se ha convertido en su banco de pruebas para nuevas mejoras. "Cuando se me ocurre hacer algún invento siempre lo hago en base a ese coche".

Chamorro, que hace años regentaba una panadería en Vigo, siempre se sintió atraído por el mundo del motor. "Fui panadero y después monté el taller de motos. Después traspasé la panadería y me quedé solo con el taller", rememora. "Siempre lo compaginaba con las carreras de Car Cross. En casa siempre me gustó experimentar, hacer muchos inventos y a raíz de que la Federación Española me prohibía correr con el anterior coche modificado empezó todo esto".

Lo que empezó con la idea de hacer "un coche único" ha derivado ya en siete vehículos pendientes de entrega y dos más en camino. "Tengo un amigo catalán que también es piloto (David Masoliver) que pidió que le hiciera uno. Al hacer dos ya me rompió los esquemas. De hacer dos a hacer cien, es lo mismo", bromea.

"Los tengo en casa, algunos pendientes de homologación. Entregué ya tres. Ahora tengo que hacer dos para Suecia, de un distribuidor que contactó con nosotros y que estaba encantado con el coche", apunta Chamorro.

El precio de un coche artesano como el KINCAR asciende a 15.000 euros, "según los componentes que le quiera poner el cliente", afirma. Todo fabricado con sus propias manos y con la ayuda de su socio en el taller, Carlos Manuel Da Silva. "No queremos abarcar de más y dejar colgada a la gente", dice con prudencia.

Este fin de semana David Masoliver hizo su primera carrera en Cataluña y ha ganado con el KINCAR. Inicia el año del mismo modo que acabó el anterior, donde también ganó con el modelo de Chamorro la última prueba del Campeonato de España. "Me hace ilusión porque, con mis medios, haber logrado algo así es indescriptible", dice Chamorro, convencido de haber creado "un coche capacitado para ganar el Campeonato de España esta temporada".