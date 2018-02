Vuelve el zigzag

El Kaleido Universidade de Vigo reúne energías en la batalla definitiva por la permanencia, que inicia mañana (16.00) en As Lagoas ante el Campus Ourense. Al toque de corneta acude Adolfo Rodríguez Uruburu (Vigo, 1991), Uru en la avalancha. El zaguero más desequilibrante del XV del Olivo se lesionó de gravedad en verano. El calendario difícilmente le alcanzaba para reaparecer esta temporada. Pero ha apurado los plazos por las angustias del equipo. "Las circunstancias lo piden", explica. Espera disponer de algunos minutos en el derbi y estar ya para lo que se tercie en las cuatro últimas citas. En todo caso, ya anticipa que seguirá en el Kaleido suceda lo que suceda: "Ya puede ser Regional 1, Regional 2 o División de Honor, yo no me veo en otro sitio".

Las imágenes de la lesión circulan por los grupos de Whatsapp del entorno. Sucedió el pasado 9 de julio. Un amigo instruye a Uru en la realización de varios movimientos gimnásticos. El joven rugbier se dispone a realizar un salto mortal. Preparador personal y monitor de gimnasio, Uru es un portento físico. Y ya ha realizado antes la maniobra. Pero esta vez se le tuerce el aterrizaje de la voltereta. El crujido de los huesos hiela la sangre. Uru se ha roto la articulación del tobillo y el peroné. Operado de urgencia esa misma noche, tendrán que colocarle una placa de siete centímetros y ocho tornillos para fijar la zona.

"Fue circunstancial. Lo estaba aprendiendo por ocio. Pasó así. Podría haberlo hecho en otras condiciones. Pero no quiero darle muchas vueltas", indica el vigués, que fue perfectamente consciente desde el primer momento de la tortura que se le avecinaba. Estará seis meses de baja laboral. Se pasa en reposo total el primer mes y medio. Le tocará después habituarse a las muletas. Para comenzar a caminar deben retirarle dos tornillos -uno de ellos cruzaba la tibia y el peroné-. Y desde la banda o la distancia debe contemplar además cómo el Kaleido, tras un buen inicio de temporada, se va hundiendo poco a poco en la clasificación. "No poder jugar es casi de las peores cosas que he llevado. Ver que el equipo va sufriendo y no poder hacer nada frustra mucho", confiesa.

La cercanía de la reaparición le ha animado en el último tramo del proceso de recuperación, que ha hecho "muy en serio para poder jugar en condiciones. No sabía si iba a volver esta temporada o la siguiente. He apurado un poco. Pero he recuperado bien. Si no, no forzaría".

A nivel mental, le queda algún resquicio de temor. "No pienso en ello cuando estoy en el campo, me centro en el juego en sí. No le doy vueltas al tema psicológico. Me pasa antes de los entrenos. Piso un poco, veo si me encuentro bien durante el calentamiento. Hasta ahora no ha habido un momento en que me haya encontrado sin confianza. Me preocupan más los traumas, pero no es una zona que en los contactos deba sufrir mucho. Trato de no pensar en ello", admite.

Otra cuestión es el estado de forma, más en un hombre especializado en quebrar con su zigzagueo las cinturas rivales. "A nivel competitivo estoy lejos incluso del ochenta por ciento. Perdí mucha masa en las dos piernas. Ya he recupeado casi todo, pero me queda ese extra que necesito para recuperar potencia, fuerza y explosividad, ese primer paso que tenía".

Uru sabe que la ausencia y las derrotas le confieren un halo de salvador que rechaza, aunque sí asume su responsabilidad: "Hablo mucho con Norm. El entrenador me ayuda. Me anima a jugar si me veo bien, pero no me pone presión. Con la gente más veterana del club bromeo sobre que yo no voy a resolver nada. Vengo a ayudar si el entrenador lo cree conveniente. Que conste que me gusta que la gente crea que puedo aportar cosas que hacen falta. Pero llego como llego, a añadir mi granito de arena".

Su fe en el grupo es firme. "Dependemos de nosotros mismos", sostiene. "Sin contar el partido contra el Ourense, nos quedan otros cuatro, dos contra Oviedo, Durango y Salvador B., todos rivales directos. Hay que ganar cuatro finales y no pensar en otra cosa que no sea la permanencia".

"A nivel estructural sí sería un poco tragedia", indica sobre la peor hipótesis. "A nadie le gusta bajar de nivel y a nadie le gusta bajar dos niveles en menos de cuatro años. Obviamente si comparas hace un par de temporadas en División de Honor con el nivel actual o el que habría el año que viene si descendemos, solo son dos divisiones pero es una diferencia impresionante. Pero yo estaré con Vigo, el club de mi ciudad, mi club de siempre. Años atrás tuve alguna posibilidad de irme y no lo hice. Tampoco le veo sentido ahora".