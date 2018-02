El cumpleaños en alta mar de Támara Echegoyen

La gallega Támara Echegoyen seguro que guardará con especial cariño la celebración de su 34 cumpleaños. La regatista, que en estos momentos se encuentra a bordo del 'Mapfre' compitiendo en la Volvo Ocean Race, no se esperaba la original sorpresa que le habían preparado sus compañeros. Durante la etapa entre Hong Kong y Auckland (Nueva Zelanda) los miembros de su equipo se arrancaron a cantar el "Cumpleaños feliz" ante la incredulidad de la gallega.





La celebración no se quedó ahí. Echegoyen también pudo disfrutar de la sensación de abrir un regalo en alta mar. Con una sonrisa de oreja a oreja la gallega descubrió un simpático gorro de baño, una bolsa de chucherías y una tarjeta con recuerdos de todos los que no podían acompañarla en ese momento tan especial en el barco.. Ha sido una felicitación muy rápida porque seguimos trabajando en esta etapa. Faltó la tarta pero tengo muy buenas gominolas y una preciosa tarjeta del equipo de tierra y de toda la gente que no está aquí hoy conmigo., en un barco y con este equipo", agradeció Támara Echegoyen en un vídeo que la propia tripulación del 'Mapfre' compartió a través de las redes sociales.