Ana Peleteiro vuelve a reinar en el triple salto español

Ana Peleteiro volvió a confirmar en Valencia que su carrera no se detiene. La gallega conquistó su tercer título nacional en pista cubierta consecutivo (acumula cuatro en su carrera) tras imponerse con una marca de 14,22 metros que supone además mejor marca personal y récord gallego.



La de Riveira realizó un gran concurso en el que tenía a la incombustible Patricia Sarrapio como gran rival. Peleteiro saltó tres veces por encima de los catorce metros. Comenzó con un 14,21 que suponía su mejor marca y récord gallego, lo que hacía albergar esperanzas de que la tarde de la gallega podía resultar espléndida. Pero luego solo consiguió otro salto similar en el que superó por un solo centímetro la marca de aquel primer intento. Y ahí se quedó. Nuevos intentos que no acabaron por darle a Peleteiro la marca que estaba buscando y que no era otra que asegurar su presencia en el Mundial de Birmingham.



Para el Mundial se pide 14,30 metros que ella no tiene, pero por ranking mundial podría estar. Lo normal es que reciba la invitación de la IAAF para acudir a la cita en Inglaterra.



La medalla de Peleteiro es lo mejor del día para la expedición gallega. Jean Marie Okutu, gran esperanza en las pruebas masculinas, se quedó en la cuarta posición en salto de longitud y la tudense Leticia Fernández acabó cuarta en la final de los 3.000 metros.