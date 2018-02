El Coruxo, "a cara de perro" con el Dépor B

El Coruxo afronta hoy ante el Deportivo B en O Vao uno de los encuentros más comprometidos de la temporada. Los vigueses están en una delicada posición, con una ventaja de tres puntos sobre el puesto de promoción que ocupa el Toledo, que tiene un partido pendiente. Los verdes saben que tienen una cuenta pendiente con su afición, que no ve ganar al equipo desde noviembre, cuando derrotaron al Rápido en el derbi vigués.

El equipo cerró la preparación semanal en el Federativo de Coia. Sáez contó con todos los jugadores en la sesión, aunque alguno de ellos tiene molestias y es duda. El técnico de A Seca decidió convocar a todos los disponibles en O Vao, en donde hará los descartes.

Quien se pierde el partido es Mateo Míguez, que el domingo en Ponferrada vio su quinta tarjeta amarilla. Lo previsible es que su puesto sea ocupado por Álex Arias.

El filial del Deportivo ocupa la segunda plaza del grupo, a seis puntos del primer clasificado, el Fuenlabrada, pero en los últimos cinco encuentros solamente ha logrado una victoria y dos empates.

"No sé si con el tinte de final, porque eso significaría que después ya no hay nada, pero sí es un partido para jugar a cara de perro", valora Rafa Sáez. "La victoria es lo único que contemplamos dentro de nuestro proceder y en ese sentido hemos trabajado toda la semana muy bien. El golpe de la derrota en Ponferrada ha sido importante, fue difícil de superarlo en el momento de recibirlo, y difícil de procesar en los primeros días de la semana, pero el equipo ha dado una respuesta magnífica. Este grupo tiene una virtud enorme a la hora de levantarse, no concede mucho espacio a la depresión y creo que podemos decir que llegamos en una buena posición, por lo menos anímica. Tenemos muchas ganas de lograr una victoria por la necesidad clasificatoria que tenemos".

Sobre el rival de esta tarde en O Vao, Sáez destaca que "cuenta con una delantera muy peligrosa. Borja Galán, Bengoa, Pinchi, Uxío o Luis Fernández le dan un punto más. Es un equipo muy dinámico, rápido, agresivo, pero nosotros tenemos muchos más motivos para pensar en nosotros mismos".