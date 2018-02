Calendario de carreras en Vigo 2018| Un año sin parar de correr

El circuito Run Run Vigo acaba de celebrar la gala en la que ha premiado a los ganadores de 2017, pero ya se prepara para el inicio del siguiente curso, en un 2018 plagado de propuestas en el calendario, dentro y fuera del circuito. Habrá que atarse bien las zapatillas y comprar agenda para que no se escape ni una de las propuestas de una temporada de "running" que apenas concede treguas. Cerradas ya las fechas del primer semestre, la Carreira do Entroido de este domingo será la cuarta carrera ya del año, después de la Subida ao Castro, la 5+5 Calvario y la Galiexpo Running.

Las carreras populares amplían cada vez más su oferta y los amantes del "running" tienen cada vez más alicientes para superar la pereza de salir a entrenar en un frío día de invierno. El calendario se abarrota de propuestas en Vigo y en su área de influencia y cada vez es mayor el número de inscritos en las carreras. El 2018 depara una oferta que lo convertirá en un año en el que será imposible dejar de correr.

Algunas pruebas ya están fijadas en el calendario y otras aún tienen su fecha pendiente de confirmación, ya que el Concello marca a los organizadores unos plazos para presentar la solicitud de organización. Así, está fijado, por ahora, el calendario de los seis primeros meses y a partir de abril empezará a recibir solicitudes del segundo semestre, por lo que la oferta podría variar sensiblemente.

Tras modificar su fecha habitual, fue la Subida ao Castro, que se disputó el pasado 14 de enero, la carrera que dio el pistoletazo de salida al año atlético en la ciudad. Superado el reto de las escaleras y la altura, regresó a la oferta la propuesta del 5+5 Calvario, y el último fin de semana la novedosa Popular Galiexpo Running. Poco más de un mes de año y ya se han disputado tres populares.

Pero en febrero no habrá descanso. Este fin de semana ya, el día 11, el Concello organiza la IV Carreira do Entroido, con salida y meta en la Porta do Sol, una prueba meramente participativa en la que los interesados pueden acudir disfrazados. También habrá tiempo para el campo a través en este mes, con el Cross de San Miguel de Oia, previsto para el 18 de febrero.

Marzo depara dos citas interesantes. El día 3 tendrá lugar la V Contrarreloj por equipos Metropolitan, que se disputa en las inmediaciones de A Laxe; mientras que el 25 de marzo tendrá lugar la V Carreira da Ostra de Arcade. Antes, el 18 de marzo, cita en O Porriño con la Interrruning, y en Nigrán, en la Nocturna Nigrán H2KPlaza el 24 de marzo.

Dos citas importantes el 8 de abril. El cross escolar Coutada Beade y el medio maratón IX Vig Bay, que este año vuelve a ser la prueba encargada de dar el pistoletazo de salida al circuito Run Run Vigo (que este año contará con ocho pruebas puntuables).

El fin de semana siguiente, cambio de tercio, con una prueba algo diferente, la Bombeiros Race, en la ETEA, una prueba de obstáculos de 7 kilómetros. Ese mismo día, los escolares tendrán también una cita con el campo a través, con el 29ª Cross Párroco Don Camilo, en Matamá. El mes se acabará con otra cita tradicional en el calendario, la Happy Go Running, en el CUVI, que también será puntuable para el Run Run Vigo, y que tendrá una distancia de 10 kilómetros.

Las 40 carreras del calendario de carreras populares en el área de Vigo

La Carrera Popular Santa Mariña de Vincios, con una propuesta de tres o seis kilómetros, marca el inicio del mes de mayo, que también se presenta cargado de propuestas. Mayo es también el mes de la Holi Life (la carrera de colores), prevista para el 13 de mayo en Samil, mismo escenario donde una semana más tarde tendrá lugar la 10k Praia de Samil, otra de las ofertas que atrae a muchos de los populares por su circuito llano.

El 27 de mayo, nueva oportunidad para sumar puntos para el Run Run Vigo en la Carreira da Cereixa, en Beade, una carrera marcada por las pendientes de su circuito de 5 kilómetros (dos vueltas).

Miles de mujeres están convocadas para el 3 de junio para la Carrera femenina El Corte Inglés, otro clásico ya del calendario, prueba que da el relevo a la Correndo por Vigo de As Travesas (9 de junio), que también puntúa para el Run Run Vigo, al igual que la Nocturna de San Xoán (23 junio).

La Carrera das Aguiñas/Diego Salgueiriño en O Porriño y la Popular Vila de Redondela, en junio, marcan el inicio de un verano en el que no habrá tregua. A la Nigrán Arena, con la fecha aún sin fijar, se unen la Andar e Correr de Baiona (19 de agosto) y las 24 horas de Vigo, en el parque de Castrelos.

Las Xornadas Marisqueiras (9 septiembre), otra de las citas puntuables del Run Run Vigo, se desarrollará dentro del Puerto olívico con un circuito llano, en un mes que incluye la carrera popular de 7 kilómetros del Desafío Illas Cíes (23 septiembre).

Octubre será otro mes frenético. Aún sin fecha cerrada, llegarán la Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple y también el Cross Escolar Castro San Miguel, en el parque de Castrelos. El 7 de octubre, cita en Oia con la 15K del Atlántico, para cerrar el mes con la Vigo Contra el Cáncer, en Coia, el 21 de octubre, prueba que entra dentro del calendario del Run Run Vigo, un circuito que llegará a su fin el 11 de noviembre, con la Vigo+11, una de las carreras más duras por el diseño de su recorrido.

Aún queda tiempo para mucho más. Noviembre acoge también la Érguete e Corre o el Belarmino Alonso de campo a través, antes de la traca final de diciembre, con la Media Maratón de Vigo (2 de diciembre) con meta en la Alameda; la Invasión Celeste, en Balaídos; la Carrera del Pavo (23 de diciembre) y la San Silvestre, para despedir el año a lo grande, el 31. Conviene empezar a entrenar porque va a ser un 2018 para no parar de correr.