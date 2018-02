Begoña Aldao: "Nuestra apuesta es igual para el fútbol masculino y el femenino"

Por primera vez hay en Vigo una mujer al frente de un equipo de fútbol en categoría nacional. Begoña Aldao es la protagonista de esta historia después de que el pasado miércoles, por apenas cuatro votos, se impusiese en las elecciones celebradas en el conjunto vigués. Madre de una futbolista del equipo que milita en la Segunda División Femenina, la nueva presidenta llevaba cinco años colaborando en diferentes asuntos con el club con lo que su acceso a la presidencia "no es un salto al vacío".

Begoña Aldao desde el miércoles por la noche es la máxima responsable de un club que tiene 17 equipos y mueve 260 futbolistas de los cuales 70 son chicas. Una cifra que convierte al Sárdoma en una referencia en el fútbol femenino a nivel gallego. El equipo de Segunda pelea por conseguir un histórico tercer puesto, algo impensable en su reciente historia.

–¿Cómo llega una a meterse en esta historia de pelear por la presidencia de un club de fútbol?

–Pues bueno, el anterior presidente se jubilaba. Nadie apostaba en principio por presentarse para su puesto y con el paso de los días y aunque me daba algo de vértigo comencé a valorar la posibilidad. Lo hablé con mi familia y por compromiso con el club y responsabilidad decidí presentarme.

–¿Pero cuál ha sido su historia con el Sárdoma?

–Hace cinco años me vinculé al club. Mi hija juega al fútbol y actualmente está en el equipo de Segunda División. Ella empezó en el infantil cuando se creó la base de fútbol femenino y en ese momento me pidieron si podía echar una mano al club en algunos momentos. Llevo cuatro años ahí dentro, con la fichas, las subvenciones...en todo lo que el club me ha necesitado he trabajado para ellos. Creo que eso me ha aportado una experiencia importante sobre cómo funciona un club por dentro.

–Es decir, que para usted esto no supone un salto al vacío.

–Justo. No es un salto al vacío en absoluto. Es una responsabilidad grande, pero soy finalmente muy consciente de dónde me meto.

–Una vez metida en la pelea electoral, ¿imaginaba la victoria, tenía esperanzas...?

–Siempre pensé que la votación iba a estar muy igualada. Creo que estábamos muy parejos de condiciones y que se iba a resolver por muy pocos votos. La balanza podía caer de cualquier lado, es algo que tenía muy claro desde que empezamos con esta historia. La otra candidatura, que era muy buena, no tenía mi bagaje de estos años en el club y eso tal vez pudo resolver a mi favor las elecciones.

–Y ahora que ya empieza a escuchar eso de "presidenta", ¿qué sensación le produce?

–Siento mucha responsabilidad y algo de vértigo. No es un club que haya nacido ayer sino que tiene 71 años de historia y eso quiere decir que ha habido mucha gente detrás que se ha preocupado para que esto durase tantos años. Asumes esa responsabilidad, de que esto continúe, de que no se pare la historia del club y que el Sárdoma siga creciendo en la medida de lo posible. Es un reto importante.

–El equipo de Segunda Femenina se ha convertido en el estandarte del club. Asentado en la categoría y peleando por el tercer puesto en estos momentos.

–Tener un equipo en Segunda División es un enorme orgullo para todo el club. Queremos seguir luchando por el masculino, pero también por el femenino para que siga creciendo.

–¿Cuál ha sido la clave de ese éxito, de que el equipo haya crecido hasta este punto?

–Desde hace años hemos apostado mucho por la base tanto masculina como femenina, aunque con las chicas creo que incluso hemos hecho un esfuerzo mayor porque ellas lo tienen más difícil. No hay clubes que apuesten por equipos femeninos y nosotros sí lo hemos hecho. Y tenemos la ilusión de que nuestra chicas en el día de mañana puedan aspirar a jugar en Segunda o incluso den el salto a Primera como han hecho muchas otras chicas que salieron en su momento de Vigo. Y ojalá pudiesen hacerlo con un equipo gallego en la máxima categoría. Eso sería lo ideal para todos nosotros..

– ¿Percibe que aún existe margen de crecimiento para ese equipo de Segunda División?

–Si la apuesta es firme y se trabaja en la formación creo que sí hay ese margen para seguir creciendo. El problema es darle esos medios, poner con ellas a entrenadores capacitados que las acompañen y las ayuden a mejorar y evolucionar. Pero hay que apostar por ellas. Es complicado hacer ligas femeninas aún porque no hay niñas suficientes en algunas categorías, pero el compromiso de la Federación Gallega de Fútbol es fomentarlo y confiamos que eso nos ayude en nuestra tarea.

–De todos modos, ustedes ya tienen parte del camino recorrido por lo que han venido haciendo hasta ahora.

–Pues sí. Nosotros somos un buen ejemplo. Hace cinco años el Sárdoma solo tenía el equipo en Segunda y empezó creando un infantil que competía en una liga mixta y un filial que jugaba en Autonómica. Ahora también tenemos un alevín mixto.

–¿Siente que son ustedes ahora mismo una gran referencia a nivel gallego?

–Somos el único club que ha hecho la misma apuesta en la categoría masculina y en la femenina. Queremos que cualquier niño, independientemente de su sexo, pueda venir a jugar con nosotros. Igualdad de oportunidades para todos.

–Mover 260 niños obliga a gestionar un importante presupuesto. ¿Ha empezado a evaluar la parte económica?

–Supongo que será un asunto complejo, pero aún no me he puesto al día. Acualmente el Sárdoma tene 17 equipos con sus entrenadores. Intentas que la formación sea la mejor y todo eso evidentemente cuesta dinero. Pero iremos poco a poco viendo esas cosas.

–Es usted la primera mujer que preside un equipo en Vigo en categoría nacional. ¿Qué le dice eso?

–En pleno siglo XXI no debería existir ese tabú. Es más una cuestión de capacidad que de sexo. Yo creo que cualquier mujer puede llevar un club de fútbol. Nosotras mismas no debemos coartarnos esa libertad. Y eso hay que transmitir. Es verdad que yo, que he ido a algunas reuniones, siempre me he encontrado rodeada de hombres. Pero esto irá cambiando y ya se ha demostrado que estamos capacitadas para jugar al fútbol, para enseñarlo, para arbitrarlo y también para dirigirlo.

–Parecía que el mundo de los dirigentes era el último bastión por conquistar.

–Ha sido un mundo de hombres y se ha limitado mucho la entrada de mujeres. Pero ahora empezamos a ocupar estos espacios. Aquí no hay muchas, pero a nivel nacional ya han empezado a aparecer al más alto nivel y su gestión las avala.