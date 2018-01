La muerte pasa la ITV

El Rallye de Regularidad Lamprea congregará en el sur de la provincia a clásicos que harán las delicias de los aficionados al motor. El Seat 131 1430 que el ponteareano Antonio Calvo le compró a un argentino en Badajoz será de los que más miradas atraigan. Por el entrañable modelo de 1978, por el granate de su carrocería y por su condición de coche fúnebre.

Cada tres o cuatro semanas Antonio Calvo enciende el motor de su Seat 131 1430 y se da una vuelta por los alrededores de Ponteareas, donde reside. Calvo, un enamorado de los vehículos clásicos, lo conduce con mimo. Muchos viandantes, sin embargo, lo observan con suspicacia. Alguno se persignan a su paso o le echan los cuernos. Otros, en cambio, lo señalan y se ríen. Son los efectos diversos que produce la muerte. Porque Calvo conduce un coche fúnebre, con el que participará en el Rallye de Regularidad Lamprea; su segunda experiencia en este tipo de competiciones. "No lo compré para destrozarlo, sino para pasarlo bien. Le estoy dando una segunda vida", sostiene paradójicamente. El sentido lúdico se palpa en la página de Facebook que le ha dedicado. "Yo tengo un coche fúnebre y qué?", se titula.

Calvo, que posee tres "vespas" de los años 1958, 1976 y 1982, descubrió la existencia de este Seat 131 en junio de 2016, merodeando por foros de aficionados al motor. Lo había puesto a la venta un argentino afincado en Badajoz, que se lo había comprado al dueño de una funeraria vecina que había cerrado en 2000. Desde entonces, por cuestiones burocráticas, el coche estaba parado.

A Calvo le entusiasmó. El coche, aunque fabricado en 1978, apenas había acumulado 28.000 kilómetros, El precio era asequible. Un primo que vive en Uruguay y estaba de visita en Galicia, también llamado Antonio, le animó. La funeraria a la que había pertenecido el Seat se llamana San Antonio, completando las señales del destino.

- Te pago la mitad-, le prometió su primo.

Organizaron la expedición un viernes, aunque tenían la boda de un familiar ese fin de semana. Se les unieron el hermano de Calvo, David, y su cuñado Carlos, que es mecánico y podía encargarse de cualquier pequeño ajuste que resultase necesario. Ya en Badajoz, la transacción se solventó sin problemas. El grupo se dividió en dos para regresar a casa, siguiendo la Ruta de la Plata. "Al principio me daba algo de yuyu, pero se me pasó enseguida, en ese primer viaje", revela Antonio. La aventura iniciática le sirvió también para calibrar la respuesta de la gente. Un coche fúnebre granate rara vez pasa desapecibido.

- Doy por bien empleado el dinero solo de lo que me he divertido-, le confesó su primo cuando regresaron a Ponteareas.

El Seat, inscrito como furgón clásico y que pasa la ITV cada seis meses, se ha integrado en el paisaje cotidiano de Antonio Calvo, aunque con algunas reticencias en el entorno. A su pareja, Verónica, no le gusta nada. Solo aceptó montarse cuando celebraron Halloween. Y vetó la idea de Antonio de utilizarlo para ir a buscar unas hamburguesas al McAuto. "A la familia de Verónica le produce bastante respeto. A la mía le divierte. La gente, en general, tiene reacciones muy contrarias; o les produce rechazo o se lo toman a cachondeo", describe.

Algunos colegas le proponen utilizar el coche como reclamo comercial, pintándole eslóganes graciosos como promocionar un local de copas para "tomarse la última". Antonio ha rechazado cualquier aprovechamiento comercial. Pero el Seat ha adquirido su pequeña cuota de fama. Los miembros del grupo de música electrónica Rayotaser, Pablo López, Álex Penido y Álex Mera, que son colegas, lo emplearon en la grabación del videoclip de su tema "Desconecto". La protagonista del relato lo conduce por diversos escenarios durante los casi cinco minutos del vídeo.

La próxima experiencia será deportiva. Calvo lo ha inscrito en el Rallye de Regularidad Lamprea, que se disputa el 28 de abril. Será su segunda participación en una prueba de este tipo. El debut fue en el Rallie de Regulariedade Moucho do Condado, a finales de 2016. Cuando Antonio y un amigo ya habían inscrito el coche como un Seat 131, sin especificar, un joven entró en la oficina.

- Fuera hay un coche fúnebre aparcado. Espero que no vaya a participar-, dijo, creyendo bromear.

- No, no-, descartó el de la organización.

- Sí, es el nuestro-, reveló el amigo de Antonio.

En el Rallye Lamprea no les han puesto ningún problema. La carrera, que en esta modalidad consiste en mantener una velocidad media, discurrirá por Salvaterra, Ponteareas, As Neves y Mondariz. Pero el recorrido concreto se mantendrá secreto hasta la salida. Cualquiera se lo podrá cruzar por la carretera ese día. Que no haya temor: el Seat de Antonio solo contiene alegría.