Corrales, el niño cangués que ya sueña con las medallas

Es su momento. El espectacular partido que completó ante Alemania, con la clasificación para disputar las semifinales del Europeo hoy (18.00, Teledeporte) contra la potente Francia, han situado a Rodrigo Corrales (Cangas, 1991) en el epicentro del balonmano nacional. La lesión de Gonzalo Pérez de Vargas, con una distensión del ligamento lateral interno, ha provocado la llamada de urgencia a Sterbik y obliga al meta gallego a dar un paso al frente de cara a la lucha por las medallas. En su segundo gran torneo con España tras el Mundial de 2017 Corrales asumirá más galones que nunca. Una merecida oportunidad para la que se ha estado preparando toda la vida el espigado joven que salió de Cangas con apenas 14 años con la intención de labrarse un futuro en el mundo del balonmano.

"Moralmente estamos muy bien porque además de ganar a Alemania y estar en semifinales está el hecho de cómo lo hemos conseguido, de ser uno de los cuatro mejores equipos de Europa", afirma el jugador en una atípica jornada en la que España aprovechó para trasladarse hasta Zagreb y para celebrar el Media Day. "Estamos en los últimos días de competición y físicamente nos quedan las últimas reservas, así que hay que intentar descansar bien y darlo todo en el partido de mañana [por hoy]", señala.

De Francia, apunta que "es una selección con un palmarés increíble, de las mejores de la historia", y añade que a pesar de ausencias como las de Omeyer o Narcisse, "tiene gente nueva que no se sabe cómo pero da un nivel muy alto. Siempre están ahí con opciones al título. Les tenemos mucho respeto porque en los últimos años ha demostrado estar a un nivel muy alto". Eso sí, el duelo de cuartos ante el conjunto germano ha reforzado anímicamente a una España a quien el tropiezo ante Eslovenia había puesto en una situación complicada. "Jugamos muy bien, con mucha actitud. Alemania es la actual campeona de Europa, y eso dice mucho del nivel de este equipo", subraya.

Corrales sustituyó mediado el primer tiempo a Pérez de Vargas [ayer llegó Arpad Sterbik para reemplazarlo] y ayudó a inclinar el duelo del lado español. El suyo es el triunfo de la paciencia, de quien espera sin bajar nunca los brazos. Y es que aunque empezó disputando minutos frente a la República Checa y Hungría, se quedó en blanco en los duelos ante Dinamarca y Macedonia (en este solo salió a detener un penalti), y frente a Eslovenia no pudo cambiar la dinámica de los suyos. Hasta que la desafortunada lesión de su compañero y amigo le abrió las puertas de la titularidad. Ocurrió el día que cumplía 27 años, pero Rodrigo todavía no ha pedido su regalo, y ese no pasa sino por poder colgarse uno de los preciados metales.