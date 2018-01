Xabi Fernández: "Al llegar a Brasil sabremos quién no va a ganar y quién sigue en la pelea"

Xabi Fernández (Ibarra, 1976) lidera el proyecto español en la Volvo Ocean Race. Asume por vez primera los galones en solitario (en la edición anterior compartía responsabilidad con Iker Martínez) y, tras cuatro etapas, mantiene al equipo al frente de la clasificación general. El patrón afronta ya su quinta Volvo, además de contar en su currículum con dos medallas olímpicas (oro en Atenas y plata en Pekín), suma además tres títulos mundiales y una participación en la Barcelona World Race 2010/11. También posee experiencia en la Copa América (Luna Rossa-San Francisco 2013 y Land Rover BAR-Bermudas 2017).

El "Mapfre" español llegó esta semana a la meta de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race, en Hong Kong, en una cuarta posición que le permite seguir al frente de la general, con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el "Dongfeng".

Desde Hong Kong, el patrón vasco atiende a FARO DE VIGO para analizar la etapa así como las opciones del equipo español de luchar por el triunfo en esta edición.

- ¿Qué balance hace de la cuarta etapa de la regata y de ese cuarto puesto en Hong Kong?

- Ha sido una etapa dura, no tanto físicamente, sino por el estrés. Desde el principio empezamos como a remolque y es verdad que en las calmas ecuatoriales no lo hicimos demasiado bien. El resultado al final, con la triste desgracia que le ha pasado al "Vestas", es un cuarto puesto que no está tan mal. Dentro de lo que cabe, no es tan negativo, y ahora nos centramos ya en la siguiente.

- ¿Cumple con ese objetivo de ser regulares en todas las etapas?

- Cierto, ese es el objetivo. Al final, es un cuarto puesto, que con el triunfo del equipo de Hong Kong es casi es un tercero, así que ni tan mal. Es cierto que no vamos a ganar todas las etapas.

- Pese a que en esta etapa se les atragantó el paso por las calmas ecuatoriales, ¿está satisfecho del rendimiento del barco hasta ahora?

- Si en Alicante nos dijeran que a estas alturas estaríamos liderando la general con cuatro puntos de ventaja no nos lo hubiéramos creído. Vamos a intentar sumar más. El barco va bien y no haremos cambios para la siguiente etapa.

- ¿No ha habido daños en el barco en esta etapa?

- El barco y la tripulación estamos bien. No hay que lamentar daños importantes en esta regata, así que ahora a descansar, a alimentarnos bien, gimnasio y dormir mucho. El equipo de tierra se encargará de poner de nuevo el barco a punto para que esté como estaba en la salida de Alicante.

- No ha tenido la misma suerte el "Vestas", que ha chocado con un pesquero chino. El accidente se ha saldado con una víctima mortal.

- Es una pena lo ocurrido. Este es un mundo pequeño y nos conocemos todos, y es algo que nos podía haber pasado a cualquiera.

- Volviendo a la regata, ¿qué etapa les espera ahora hasta Auckland (Nueva Zelanda)?

- Es parecida a la que hemos hecho ahora, pero será un poquito más lenta. La cosa buena es que al ir un poco más al Este, porque vamos a Nueva Zelanda y no a Australia, el cruce del Ecuador debería ser un poco mejor. Son, de todos modos, etapas complicadas, por los trópicos de aquí, que hace mucho calor, el tiempo cambia bastante y otra vez barcos que no son favoritos a priori nos podrán sorprender, así que habrá que estar atentos.

- Como Scallywag, que ganó la cuarta etapa.

- Hay gente muy buena en todos los barcos. Dependerá mucho de los riesgos que quiera tomar cada uno, pero yo creo que llegados a este punto los barcos como el que ha ganado ahora van a tomar más riesgos. Es verdad que ya la gente empieza a ir a por una victoria de etapa y a intentar arriesgar, más en este tipo de etapas, que técnicamente no son tan duras como las del Sur, y dará más pie a que arriesguen y tomen decisiones extremas. Nosotros tenemos que ir un poco a lo nuestro, mirando ahora mismo al Donfeng, que es el equipo más fuerte que tenemos cerca, e intentar controlar la regata.

- ¿Tomará decisiones extremas el "Mapfre"?

- Por supuesto que siempre vamos a intentar ganar cada etapa, pero siempre de un modo conservador y haciendo un balance de riesgo importante porque no queremos hacer otra vez un resultado malo. Este ha resultado no ser tan malo, pero podía haber sido peor.

- La mayoría de sus rivales ha empleado el "modo sigilo". El "Mapfre", no.

- Creo que es un arma que hay que usar cuando crees que te puede dar una ventaja. Lo usaremos cuando de verdad creamos que nos será necesaria. Hasta el momento no lo hemos considerado así y, si soy sincero, cuando los demás lo han empleado prácticamente sabíamos lo que iban a hacer. A veces en el mar tampoco hay muchas opciones.

- Es su quinta Volvo ya...

- La verdad es que son todas un poco diferentes, primero porque las responsabilidades que tienes en cada una también lo son. Esta, yo personalmente y tal y como veo al equipo, la afrontamos con mucha ilusión y estamos en una posición muy buena para que esto pueda acabar bien. De aquí al final falta un montón y puede pasar cualquier cosa, pero lo importante es que podamos estar en posición de hacerlo bien y es algo que me ilusiona.

- ¿Cree en las opciones de luchar por el triunfo final esta vez?

- Igual mucha gente no se acuerda ya, pero hace dos ediciones, con el "Telefónica", estuvimos muy cerca de lograrlo. Esta vez lo que siento es que estamos en posición de poder hacerlo, otra cosa es que lo consigamos, los rivales son fuertes y pueden pasar muchas cosas, como la desgracia que le acaba de suceder al "Vestas". Creo que podemos conseguir la victoria, pero hay que trabajar duro. La experiencia nos dice que muchas cosas pueden salir mal en el mar . Sin duda estar en el liderato indica que estás haciendo las cosas bien y hay que disfrutarlo también.

- ¿Cuándo empezarán los rivales a mostrar de forma clara sus cartas?

- Queda mucho por delante, en distancia y en puntos. Ahora hay dos etapas importantes. La primera un poco como la anterior, un poco más peligrosa en cuanto a sorpresas, paso por el Ecuador y calmas; y luego la etapa reina cruzando el Cabo de Hornos hasta Brasil, en la que esperamos poder estar fuertes de nuevo como estuvimos en la anterior del Sur. Yo creo que una vez llegados a Brasil sabremos muy bien quién no va a ganar la Volvo y quién estará en la pelea. Una vez llegados a ese punto se irá clarificando a qué rivales hay que ir controlando y qué estrategia hay que seguir.

- ¿Cuál es el punto fuerte del equipo "Mapfre" en esta edición?

- El equilibrio, sin duda. Hay gente muy buena a la que se le deja hacer su trabajo porque son los mejores. La clave está en el trabajo en equipo. Hemos tenido la suerte de poder contar con gente buenísima y cuando tienes a los mejores es para dejarles hacer su trabajo y eso es lo que está funcionado, confiar en la gente. Por ahora está funcionando a la perfección.